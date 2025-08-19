Во время публичных обращений к Трампу Зеленский благодарил его в среднем каждые 25 секунд

Президент Украины Владимир Зеленский учел опыт своей последней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая заканчилась перепалкой двух лидеров. В этот раз, обращаясь к Тампу в присутствии прессы, украинский лидер сделал упор на выражении благодарности главе Белого дома. Об этом пишет The Washington Post (WP), которое подсчитало, сколько раз Зеленский сказал спасибо, обращаясь к Трампу.
Как пишет издание, реплики Зеленского, обращенные к Трампу в ходе нескольких встреч заняли в общей сложности четыре с половиной минуты. За это время, по подсчетам WP, он выразил благодарность главе Белого дома «около 11 раз».
В частности, он поблагодарил его за свое представление другим гостям и журналистам, за «очень хороший разговор» и за подаренную карту Украины, на которой были отмечены оккупированные Россией области.
Предыдущая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме, на которой также присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, закончилась «дипломатической катастрофой». Трамп и Вэнс поругались с Зеленским в присутствии прессы, обвинив его, в частности, в неблагодарности.
«Вы хоть раз сказали спасибо?», — спросил Вэнс Зеленского в какой-то момент.
Кроме того, на нынешнюю встречу Зеленский надел костюм, за что удостоился отдельного комплимента от Трампа. Во время предыдущей встречи, некоторые журналисты упрекали украинского президента за неподобающий стиль одежды.
С тех пор, как сообщалось, «уроки общения» с Трампом Зеленскому дали несколько европейских лидеров, которые поддерживают Украину. Сами они достаточно успешно наладили отношения с американским президентом, делая ему публичные комплименты и преподнося уникальные подарки. Так, например, канцлер Германии Фридрих Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда Фридриха Трампа, который родился на юго-западе Германии в деревне Каллштадт. Документ был вставлен в золотую рамку.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на совместной с Трампом пресс-конференции на саммите в Гааге смеялся над его шутками и сравнивал с «папочкой», который разнял драку двух детей на школьном дворе. Речь шла о конфликте между Израилем и Ираном, урегулирование которого приписывал себе Трамп.