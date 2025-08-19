EN
Во время публичных обращений к Трампу Зеленский благодарил его в среднем каждые 25 секунд

2 минуты чтения 10:01

Президент Украины Владимир Зеленский учел опыт своей последней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая заканчилась перепалкой двух лидеров. В этот раз, обращаясь к Тампу в присутствии прессы, украинский лидер сделал упор на выражении благодарности главе Белого дома. Об этом пишет The Washington Post (WP), которое подсчитало, сколько раз Зеленский сказал спасибо, обращаясь к Трампу. 

Как пишет издание, реплики Зеленского, обращенные к Трампу в ходе нескольких встреч заняли в общей сложности четыре с половиной минуты. За это время, по подсчетам WP, он выразил благодарность главе Белого дома «около 11 раз».

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

В частности, он поблагодарил его за свое представление другим гостям и журналистам, за «очень хороший разговор» и за подаренную карту Украины, на которой были отмечены оккупированные Россией области.

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме, на которой также присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, закончилась «дипломатической катастрофой». Трамп и Вэнс поругались с Зеленским в присутствии прессы, обвинив его, в частности, в неблагодарности.

«Вы хоть раз сказали спасибо?», — спросил Вэнс Зеленского в какой-то момент.

Кроме того, на нынешнюю встречу Зеленский надел костюм, за что удостоился отдельного комплимента от Трампа. Во время предыдущей встречи, некоторые журналисты упрекали украинского президента за неподобающий стиль одежды.

«Дипломатическая катастрофа»
«Дипломатическая катастрофа»
Между Трампом и Зеленским во время переговоров произошла перепалка
Мир7 минут чтения

С тех пор, как сообщалось, «уроки общения» с Трампом Зеленскому дали несколько европейских лидеров, которые поддерживают Украину. Сами они достаточно успешно наладили отношения с американским президентом, делая ему публичные комплименты и преподнося уникальные подарки. Так, например, канцлер Германии Фридрих Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда Фридриха Трампа, который родился на юго-западе Германии в деревне Каллштадт. Документ был вставлен в золотую рамку.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на совместной с Трампом пресс-конференции на саммите в Гааге смеялся над его шутками и сравнивал с «папочкой», который разнял драку двух детей на школьном дворе. Речь шла о конфликте между Израилем и Ираном, урегулирование которого приписывал себе Трамп.

