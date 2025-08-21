Вице-президент США рассказал о мягкости Путина в общении

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал телеканалу Fox News о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным. Он отметил, что никогда не встречался с ним лично, но не раз разговаривал по телефону. По словам Вэнса, Путин «более мягкий в общении, чем можно было бы ожидать».

«У американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», — добавил американский вице-президент. При этом он отметил, что считает Путина человеком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

Вэнс также сообщил, что США уже получили детали переговорных позиций России и Украины и начали работать над ними. Вице-президент США также выразил надежду, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудят и согласуют основные детали мирного соглашения во время личной встречи, которая планируется в ближайшее время.

После встречи с Трампом в Вашингтоне 18 августа Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным. При этом он подчеркнул, что территориальные вопросы могут обсуждаться только в ходе переговоров России и Украины в рамках трехсторонней встречи с участием США.

Позже было предложено несколько возможных мест для проведения саммита США, России и Украины. Среди прочих услуги по организации встречи предложила Швейцария, которая уточнила, что предоставит Путину иммунитет от преследования Международным уголовным судом, который ранее выдал ордер на его арест.

Также в качестве возможного места проведения переговоров Путина, Зеленского и Трампа называлась венгерская столица Будапешт. В пользу такого варианта говорят хорошие отношения венгерского премьера Виктора Орбана с Путиным и Трампом, а также недавний выход Венгрии из состава Международного уголовного суда.