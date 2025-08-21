ЦБ заявил о необходимости передышки для российской экономики

Российская экономика задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное почти все кадровые ресурсы, заявил «Российской газете» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Сейчас найти новых работников тяжело. Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет «съеден» инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют», — добавил он.

Российская сталь оказалась никому не нужна Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства Экономика 15 минут чтения

Ганган подчеркнул, что вопреки расхожему мнению для Центробанка «очень важно, чтобы у людей повышался уровень жизни» и поэтому, по его словам, регулятор сделает все возможное, чтобы инфляция была стабильно низкой и не обесценивала рост доходов.

Так, по базовому прогнозу ЦБ, в этом году в целом инфляция составит 6-7%, а в последующие — 4%. «Такому прогнозу соответствует средняя ключевая ставка 16,3-18% с августа по декабрь этого года и 12-13% в следующем году», — пояснил представитель Банка России.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть Экономика 9 минут чтения

По словам Гангана, при быстром замедлении инфляции ЦБ может снизить ключевую ставку уже в этом году. Однако прогноз регулятора не исключает и того, что ставку придется удерживать на текущем уровне в 18% для устойчивого замедления инфляции.

В целом Центробанк ожидает роста экономики России в этом году и в следующих. Так, по предварительным данным, росту ВВП за первый квартал 2025 года составит плюс 1,4%, а за второй — плюс 1,1%. Судя по этой статистике, темпы роста ВВП в России в этом году замедлились.