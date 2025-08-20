EN
Трамп признал важность отношений с Путиным для безопасности США

10:16 | Обновлено: 10:43

Соединенные штаты были бы в опасности, если бы не взаимопонимание между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сам Трамп заявил в интервью радиоведущему Марку Левину.

«У меня были хорошие отношения с президентом Путиным в первый срок <…> Если бы мы с ним не понимали друг друга, наша страна действительно могла оказаться в опасности», — заявил Трамп.

По мнению республиканца, несмотря на политическое давление внутри страны, ему удалось выстроить рабочие отношения как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность, что способен сыграть роль посредника в урегулировании конфликта между двумя странами.

«У меня была очень успешная встреча с президентом Путиным. У меня была очень успешная встреча с президентом Зеленским. А теперь я подумал, что будет лучше, если они встретятся без меня, посмотрим. Я хочу увидеть, как все пройдет. У них были тяжелые отношения, очень плохие отношения. И теперь посмотрим, как они себя поведут. Если будет нужно, а, скорее всего, будет нужно, я подключусь, и, наверное, смогу довести дело до конца», — заявил Трамп.

После переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа президент США Дональд Трамп заявил, что планирует организовать личную встречу между Путиным и Зеленским, а затем провести трехсторонний саммит с собственным участием.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что прямые переговоры между Россией и Украиной могут состояться в течение ближайших двух недель.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагала провести трехсторонний саммит в Риме, а президент Франции Эмманюэль Макрон — в Женеве. Венгрия также рассматривалась в качестве возможной площадки для переговоров между Трампом и Путиным.

