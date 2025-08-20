Критик заплатит компенсацию за негативный отзыв о ресторане

Московский ресторан Atlantica Bistro через суд взыскал 100 тысяч рублей с ресторанного критика Михаила Костина за публикацию негативной рецензии. Об этом сам Костин сообщил в своем телеграм-канале. Он добавил, что намерен обжаловать решение.

Рецензия, ставшая предметом спора, была опубликована в сентябре на портале Мoscow-Restaurants. Из нее следует, что Костин во время визита в Atlantica Bistro заказал всего семь блюд, и ни одно из них ему не понравилось. Он раскритиковал интерьер, сервис, «слишком раздутое» меню и назвал ресторан «откровенно халтурным». Кроме того, в своей статье критик отметил, что за соседним с ним столом управляющая ресторана устраивала «разборки и разъяснения по поводу задержек зарплаты» и «собеседовала сотрудников». Именно упоминание этого эпизода стало основным поводом для иска. Компания сочла информацию в статье «порочащей» и «несоответствующей действительности».

Критик у себя в соцсетях назвал этот иск «судебным спектаклем», а в комментарии «РБК Вино» он подчеркнул, что лишь описывал действия и разговоры сотрудников, которые мешали посетителям, и не утверждал, что в заведении есть задержки с зарплатой.

Суд встал на сторону ресторана и обязал Михаила Костина удалить упоминание о внутреннем разговоре из текста и выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации расходов ресторана на судебное разбирательство и услуги юристов.

Костин заявил, что не согласен с решением и намерен подать апелляцию. В соцсетях он ответил Atlantica Bistro треком американского рэпера Микки Авалона My Dick.

Ранее стало известно, что столичные ресторане стали запрещать блогерам делать фотографии во время еды, потому что это мешает другим гостям. По словам юристов, рестораны не вправе запрещать клиентам, которые по закону считаются потребителями услуг, вести фото- или видеосъемку. Ограничения допустимы лишь в том случае, если съемка ведется в служебных зонах заведения.