Блогерам стали запрещать фотографироваться в ресторанах в Москве

Блогеры пожаловались, что московские рестораны стали запрещать им делать фотографии во время еды. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В качестве примера телеграм-канал выложил видеозапись, на которой сотрудники ресторана на Большой Никитской улице — название заведения не уточняется — запретили двум девушкам снимать в зале на фотоаппарат.

Работники заведения позволили девушкам сделать «парочку» фотографий на телефон, но когда те достали фотоаппарат, их попросили его убрать. Сотрудники ресторана объяснили это тем, что правила заведения запрещают устраивать профессиональные съемки внутри помещения, а также снимать со вспышкой. По их словам, это «не очень красиво», потому что вокруг сидят люди.

Девушки ответили, что они снимали без вспышки, и отметили, что они не мешали другим посетителям. «Осторожно, Москва» пишет, что в связи с произошедшим пользователи соцсетей поделились на два лагеря: одни оказались рады таким нововведениям, другие напротив выразили недовольство и непонимание, на основании какого закона рестораны могут вводить подобные запреты.

Ранее юристы рассказали, что рестораны не могут запрещать посетителям, которые по закону являются потребителями услуг, вести съемку. Ограничения могут действовать в том случае, если посетители попытаются что-то сфотографировать в служебных помещениях. Для этого они должны быть обозначены соответствующими табличками. При этом один из экспертов подчеркнул, что рестораны могут запретить съемку, если она мешает другим посетителям и приводит к нарушению порядка.