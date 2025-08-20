Китай начал со скидками скупать предназначенную для Индии российскую нефть

Китайские нефтеперерабатывающие компании закупили со скидками по меньшей мере 15 партий российской нефти с поставкой в октябре-ноябре. Об этом сообщает агентство Reuters cо ссылкой на данные аналитиков и трейдеров. По их словам, Китай увеличил закупки российской нефти на фоне снижения спроса на нее среди индийских компаний.

При этом собеседники издания отметили, что индийские нефтеперерабатывающие государственные компании снизили закупки примерно на 600-700 тысяч баррелей в сутки, тогда как Китай мог приобрести около 15 миллионов баррелей российской нефти с поставками в четвертом квартале текущего года.

«Вряд ли Китай поглотит все дополнительные российские объемы, поскольку Urals не является базовым сортом для китайских крупных компаний», — отметил аналитик компании Energy Aspects Ричард Джонс.

Накануне газета Financial Times опубликовала колонку советника президента США Дональда Трампа по торговле Питера Наварро. В ней он обвинил индийское нефтяное лобби в «отмывании» подсанкционной российской нефти и финансировании военной машины Владимира Путина в Украине.

По его словам, индийские компании закупают российскую нефть со скидкой, перерабатывают ее и продают по всему миру, обеспечивая режим Путина стабильным притоком твердой валюты для продолжения военной агрессии против Украины. При этом советник Трампа утверждает, что доля российского нефтяного экспорта в индийских нефтяных закупках выросла с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года с 1% до 30%.

Трамп ранее угрожал ввести против индийских товаров дополнительные импортные пошлины в качестве наказания за закупки российской нефти. Он также озвучивал подобные угрозы в адрес Китая, обещая ввести дополнительные тарифы в размере 100%, однако Пекин на это ответил, что закупки, проводимые страной, будут определяться исключительно внутренней энергетической политикой Китая.

В свою очередь, Bloomberg со ссылкой на трейдеров сообщает, что индийские государственные нефтеперерабатывающие компании возобновили закупки российской нефти после короткой паузы ранее в этом месяце.