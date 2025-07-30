Китай проигнорировал угрозы США из-за закупок российской нефти

Угрозы США ввести пошлины в отношении китайских товаров, если Пекин продолжит закупать российскую нефть по ценам выше установленного западными санкциями потолка, не произвели впечатления на Пекин. Об этом, как передает агентство, Reuters, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент, выступая по итогам двухдневных американо-китайских торговых переговоров в Стокгольме.

По его словам, в ответ на предупреждение Вашингтона китайские власти ответили, что закупки, проводимые страной, будут определяться исключительно внутренней энергетической политикой Китая.

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«Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, так что они предпочитают заплатить 100% пошлину», — заключил Бессент.

Он также сообщил, что в ходе переговоров выразил недовольство Вашингтона в связи с закупками Пекином подсанкционной иранской нефти, а также продолжающихся поставок китайских товаров двойного назначения в Россию.

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28 июля Трамп поставил Москве очередной ультиматум, заявив, что намерен ждать прогресса в достижении мира в Украине еще 10-12 дней.«Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или двенадцать дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп журналистам в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На следующий день он повторил свои угрозы, сказав, что на заключение мирной сделки по Украине у Москвы осталось 10 дней. В противном случае Трамп обещал ввести 100% пошлины, как в отношении российских товаров, так и для продукции из стран, которые продолжают закупать российские энергоносители — нефть, газ и ядерное топливо. Ранее он уточнял, что речь идет, в частности, о Китае, Индии и Бразилии.