СМИ узнали о будущих гарантиях безопасности для Украины

Основной темой переговоров украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом стали будущие гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, разработкой гарантий займется группа советников по национальной безопасности и чиновников НАТО под руководством госсекретаря США Марко Рубио, а сами они будут включать в себя четыре компонента — военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий.

Ранее Трамп сообщил, что Россия согласна на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине по образцу 5 статьи договора НАТО о коллективной обороне, которая гласит, что нападение на одного члена блока равносильно атаке на весь альянс. По словам американского президента, согласие Москвы на такие гарантии для Киева стало одним из главных прорывов на переговорах.

При этом Трамп отметил, что основное «бремя» обеспечения безопасности Украины ляжет на европейцев. «Они — первая линия обороны, потому что они там, это Европа. Но мы будем их поддерживать», — сказал он.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что на проработку гарантий уйдет семь-десять дней. По его словам, Киев предложил Вашингтону сделку по закупке вооружений на 90 миллиардов долларов, оплату которой возьмут на себя европейские союзники Украины. Кроме того, Зеленский рассказал, что предложил Трампу закупать дроны, произведенные в Украине.