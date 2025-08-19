EN
Слова Трампа о мотивах Путина в переговорах случайно стали публичными

2 минуты чтения 00:49 | Обновлено: 00:50

Президент США Дональд Трамп прошептал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине «ради него». Эта фраза случайно попала во включенный микрофон, обратил внимание CNN.

«Думаю, он хочет заключить сделку для меня, понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — заявил Трамп. Это произошло перед публичной частью встречи Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. На ней присутствовали генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

В ходе получасовой встречи, на которой присутствовали журналисты, Макрон и Мерц выступили с предложением заключить перемирие до трехсторонней встречи Зеленского, Путина и Трампа, а фон дер Ляйен заявила, что что ЕС будет работать над гарантиями безопасности наподобие пятой статьи НАТО.

После ее завершения участники переговоров продолжили общаться в закрытом режиме. Вскоре, как сообщили Sky News и Bild со ссылкой на анонимные источники, Трамп прервал встречу ради звонка Владимиру Путину. По данным Axios, их звонок состоялся. При этом ранее Трамп обещал позвонить Путину уже после завершения переговоров.

После этого пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил о завершении переговоров, но добавил, что они, вероятно, продолжатся «в другом формате». Вскоре источники Русской службы Би-би-си сообщили, что встреча продолжилась, а запланированное интервью Зеленского телеканалу Fox News отменилось.

До этого в Белом доме прошли публичные и закрытые переговоры Трампа с Зеленским. СМИ опубликовали карту, которую установили в Овальном кабинете перед закрытой частью встречи. The Wall Street Journal подсчитал, что Зеленский более 10 раз поблагодарил Трампа за его участие в процессе переговоров и поддержку Украины. Во время предыдущей встречи в феврале Трамп упрекнул Зеленского, что тот не выразил достаточной благодарности США.

