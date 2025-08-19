EN
Из сердца подростка достали пулю в Подмосковье

14:45

Врачам Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалось извлечь пулю от пневматического ружья из сердца 16-летнего подростка. Об этом, как пишет РИА «Новости», сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Как сообщается, подросток получил проникающее ранение грудной клетки во время неосторожной игры с друзьями. «В ходе обследования врачи выявили крайне опасное расположение инородного тела в непосредственной близости от сердца: в полости перикарда — наружной оболочки сердца. Состояние пациента требовало немедленного хирургического вмешательства», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По словам заведующего отделением детской хирургии №2 Никиты Степаненко, обнаруженная медиками пуля сместилась в зону — между легочными венами у задней поверхности предсердия, что представляло крайнюю опасность для жизни пациента. 

«Мы выполнили малоинвазивную операцию со вскрытием перикарда, работая буквально в миллиметрах от жизненно важных структур. Особую сложность представляла необходимость манипулировать инструментами в условиях ограниченного обзора и постоянного движения сердца. В ходе вмешательства нам удалось извлечь инородное тело без единого разреза», — рассказал хирург.

В свою очередь, представители регионального минздрава сообщили, что подростка, чье состояние после успешной операции стабилизировалось, уже выписали.

В июне местная пресса сообщала о 64-летнем китайце, из желудка которого извлекли 17-сантиметровую зубную щетку. Сам пациент рассказал врачам, что проглотил ее в возрасте 12 лет. 

