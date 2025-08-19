Бегемотиха в российском зоопарке осталась без пары из-за санкций

Директор зоопарка в Екатеринбурге Светлана Прилепина рассказала во время пресс-конференции, что из-за санкций против России туда не могут привезти самца для карликовой бегемотихи Евы. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам Прилепиной, зоопарк вынужден работать в «новых экономических условиях в связи с СВО — в условиях санкций». Из-за них учреждение не может привезти в Екатеринбург бегемота из Чехии.

«Сейчас куратор нашел наконец-то нашему бегемоту Еве самца. В России нам невозможно генетически правильно сформировать пару, если мы будем только одну территорию рассматривать. Мы много лет искали самца, а он находится за пределами, за санкциями. <…> Из-за этих санкций мы не можем себе позволить привести и сформировать долгожданную пару», — рассказала Прилепина.

Ранее сообщалось, что петербургский зоопарк оказался не готов принять двух слонов, которых Владимиру Путину подарил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Директор зоопарка Юрий Журавлев рассказал, что в учреждении не содержат слонов уже 43 года, а сотрудники зоопарка неоднократно говорили, что его инфраструктура не приспособлена для содержания больших животных.

В начале августа стало известно, что датский зоопарк в городе Ольборг попросил передать ему «ненужных» домашних животных, которых учреждение собиралось отдать на корм хищникам. Это объяснили заботой о «благополучии животных и профессиональной честности». На сайте зоопарка говорилось, что в качестве «пожертвований» принимаются куры, кролики, морские свинки а также живые лошади. Животных обещали «бережно умерщвлять».