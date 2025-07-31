Россия оказалась не готова принять «подаренных Путину слонов»

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит намерен подарить Ленинградскому зоопарку двух слонов. Об этом он заявил во время переговоров с Владимиров Путиным в Москаве, сообщила пресс-служба Кремля. Подарок приурочен к 65-летию установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией.

Тхонглун Сисулит уточнил, что передает животных именно Санкт-Петербургу — городу, где он получал образование. В 1978 году он окончил филологический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, а позже защитил диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС (сейчас — РАНХиГС). Президент России Владимир Путин принял подарок со словами: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев в разговоре с изданием «Фонтанка» заявил, что учреждение пока не получало официальной информации о подарке. При этом он напомнил, что в Петербурге слоны не содержатся уже 43 года — последний умер в 1982 году.

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Сотрудники Ленинградского зоопарка неоднократно отмечали, что его инфраструктура не приспособлена для содержания слонов, бегемотов и других крупных животных. Им необходимы просторные вольеры, отдельные помещения для самца и самки, летние и зимние зоны, водоемы и возможность длительного выгула. Однако территория зоопарка, расположенного в Александровском парке, ограничена 7,4 гектарами. Расширить ее за счет соседних участков невозможно, потому что они находятся на территории объекта культурного наследия. В последний раз эта тема поднималась весной, и подробный пост-разъяснение с причинами такого решения появился в телеграм-канале зоопарка.

Владимир Путин в прошлом году подарил зоопарку в Северной Корее более 70 животных, включая льва, бурых медведей, яков, попугаев какаду, фазанов и уток-мандаринок. Подарки были доставлены в Пхеньян спецбортом в сопровождении ветеринаров.