Общество

Психолог назвал темы для укрепляющих отношения разговоров

2 минуты чтения 14:04

Долгосрочные отношения часто ассоциируются с рутиной и скучными разговорами, в которых партнеры обсуждают преимущественно бытовые дела. Американский психолог Марк Трэверс убежден, что в счастливых парах все устроено иначе. В статье для CNBC он предлагает пять тем для ежедневных бесед, которые помогут укрепить и развить отношения.

Первая тема касается состояния отношений. Трэверс рекомендует каждый день уделять время небольшой «проверке» — спрашивать, чувствует ли другой себя «любимым, поддержанным и услышанным». По словам психолога, такие разговоры могут включать также выражение благодарности, обсуждение приятных воспоминаний или планы на совместные дела. Это помогает поддерживать ощущение близости в паре и предотвратить превращение мелких недоразумений в серьезные проблемы, отмечает психолог.

Вторая тема для разговора  — это интересы партнеров. Даже если они не совпадают, парам следует проявлять любопытство к тому, чем увлечен другой, будь то музыка, книги, хобби или даже смешные видео в соцсетях. Это, по словам психолога, поддерживает ту самую «искру» в отношениях и напоминает о том, что оба человека растут и меняются вместе.

Психолог советует разговаривать о мечтах. Счастливые пары, по его словам, обсуждают как практические цели (путешествия, дом, бизнес, дети), так и несбыточные фантазии — например, куда поехали бы, если бы деньги не имели значения. Это создает общее чувство целей и возможностей.

Четвертая тема касается страхов и источников стресса. В здоровых отношениях партнеры могут говорить о том, что их беспокоит. Такое доверие формирует ощущение безопасности в паре, потому что никто не остается один на один со своими проблемами.

И, наконец, пятая тема — случайные мысли. По словам Трэверса, даже нелепые или несерьезные идеи важны, они вносят в общение элемент игры и легкости и создают пространство для смеха и близости. Психолог подчеркнул, что успех отношений во многом зависит от того, насколько осознанно партнеры подходят к общению. 

Исследования показали, что одним из серьезных рисков для отношений сегодня является так называемый «фаббинг», или «залипание» в телефоне во время общения с партнером. Ученые пришли к выводу, что это подрывает эмоциональную близость и вредит сексуальной жизни.

