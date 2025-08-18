СМИ рассказали о безвыходном положении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, пишет американское агентство Bloomberg.

Издание поясняет, что у украинского лидера есть два варианта — отказаться от мира на российских условиях, рискуя навлечь гнев США, без помощи которых Украина не способна противостоять агрессии России, либо согласиться и потерять значительную часть территории страны.

18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон, где у него запланирована встреча с Трампом. Также в американскую столицу прилетят европейские лидеры, поддерживающие Киев, а именно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которые должны встретиться с американским президентом.

Ранее сообщалось, что Путин в качестве условия заключения мирной сделки потребовал передачи под контроль России всего Донбасса, а накануне Трамп написал, что для немедленного прекращения войны Зеленский должен отказаться от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО.

Сам Зеленский успел исключить возможность сдачи Донбасса и подчеркнул, что обсуждение территориальных вопросов возможно только между представителями России и Украины в рамках трехсторонней встречи с участием США. Он также отметил, что лучшим местом для проведения таких переговоров является «линия соприкосновения».