Фермер приковал сожительницу своего сотрудника к дивану для повышения его работоспособности

Управление следственного комитета по Алтайскому краю сообщило о возбуждении против 50-летнего местного жителя, чье имя не называется, уголовного дела по статье о похищении человека. В ведомстве отметили, что подозреваемый пытался укрепить трудовую дисциплину своего сотрудника, лишив свободы его сожительницу.

По информации следствия, подозреваемый занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, для уборки которой он без оформления документов нанял местных жителей.

В начале августа 2025 года один из работников фермы не вышел на смену. Тогда предприниматель приехал к нему домой и насильно усадил его в машину вместе с сожительницей. Затем он привез обоих в дом, где проживали работники фермы. Там он с помощью цепи и наручников приковал женщину к дивану. По мнению силовиков, таким образом предполагаемый похититель рассчитывал обеспечить присутствие на работе уличенного в прогуле сотрудника.

Прикованная к дивану женщина провела в таком состоянии несколько дней, после чего ее освободили сотрудники полиции.

В середине апреля этого года суд в Кемеровской области не стал арестовывать троих обвиняемых по делу о содержании в рабстве девятерых человек. Тогда им лишь назначили запрет определенных действий.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, обвиняемые в период с 2012 по 2025 год незаконно удерживали не менее девяти человек, среди которых были как мужчины, так и женщины. Своих пленников мужчины заставляли собирать металл на городских свалках, а тех, кто отказывался — били. Силовики узнали о происходящем благодаря женщине, которая смогла сбежать и рассказала обо всем своим знакомым.