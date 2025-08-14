В WhatsApp назвали причину блокировки звонков в России

Представители WhatsApp прокомментировали решение российских властей ограничить звонки в мессенджерах, а также сообщения о возможной полной блокировке в будущем.

«WhatsApp конфиденциален, защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение — именно поэтому российские власти пытаются заблокировать WhatsApp для болee 100 миллионов наших пользователей в стране», — говорится в заявлении компании, которое опубликовано в соцсети X.

В нем также подчеркивается, что команда мессенджера «продолжит делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая в Россию».

Накануне Роскомнадзор объявил о блокировке работы голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Необходимость такой меры в ведомстве объяснили борьбой с киберпреступностью и терроризмом.

В свою очередь, «Верстка» со ссылкой на анонимные источники сообщила, что власти рассматривают вариант полной блокировки обоих упомянутых мессенджеров.

Собеседники издания рассказали, что в администрации президента не стали сразу блокировать работу WhatsApp и Telegram, а сначала решили «протестировать реакцию населения», заблокировав лишь звонки.

Близкий к администрации президента источник издания также добавил, что блокировкой популярных мессенджеров власти хотят подтолкнуть население к скачиванию «нового приложения, чтобы звонить». Вероятно, речь идет про государственный мессенджер Max.

Согласно данным исследовательской компании Mediascope, в июле 2025 года месячная аудитория WhatsApp в России среди пользователей старше 12 лет достигла 96,2 миллиона человек, а Telegram — 89,8 миллиона. Для сравнения: у Сбербанка, занимающего третью позицию, этот показатель составил 78,9 миллиона, а у «ВКонтакте» — 72,9 миллиона. По среднесуточному охвату также лидируют WhatsApp и Telegram — ими ежедневно пользуются 81,8 миллиона и 67,4 миллиона россиян соответственно.