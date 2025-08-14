EN
Трамп допустил присутствие европейских лидеров на встрече Путина и Зеленского

2 минуты чтения 22:22

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что трехсторонняя встреча между ним, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет более важной, нежели предстоящий саммит на Аляске. Он допустил, что на нее пригласят «кого-то из европейских лидеров». Трансляцию выступления вел Белый дом.

Трамп заявил, что он надеется понять в течение первых трех-пяти минут, будет ли его встреча с Путиным «хорошей или плохой». В первом случае, по словам президента США, она приведет к скорому миру, а во втором — к быстрому завершению саммита.

Трамп добавил, что он готов рассмотреть сокращение присутствия войск США в Европе как часть договоренностей по Украине. Он отметил, что такой вопрос перед ним пока «не ставился», и пообещал подумать об этом позже.

Кроме того, Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский смогут заключить мирное соглашение, а вопрос о редкоземельных металлах не является таким приоритетным, как прекращение огня. Ранее британский The Telegraph писал, что Трамп может предложить Путину доступ к природным ресурсам на Аляске и к полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины.

Президент США заявил, что за время своего президентства он «разрешил шесть войн», и добавил, что считал войну в Украине самой простой относительно заключения мира, тогда как на самом деле этот военный конфликт оказался напротив самым сложным. Также Трамп вновь отметил, что если бы он был у власти, то война в Украине не началась бы.

Ранее СМИ сообщили, что российские чиновники рассматривают предстоящие переговоры на Аляске как «реальный шанс положить конец» войне. Они считают войну в Украине позором, но боятся сказать об этом Путину, поскольку вынуждены демонстрировать патриотизм.

