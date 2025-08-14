Большинство чиновников в Кремле считают войну в Украине позором и хотят, чтобы «все вернулось на круги своя». При этом они боятся рассказать о своей позиции Владимиру Путину, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По словам «тесно связанного с Кремлем» источника издания, встреча Трампа и Путина в Анкоридже была задумана для того, чтобы «успокоить российскую элиту» и может стать «реальным шансом положить этому конец».

Мой сын гей, а другой — священник Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто Общество 10 минут чтения

Российские аналитики считают, что Путин уверен в скорой победе России на поле боя и не готов идти на компромиссы, несмотря на большие потери. Бывший кремлевский чиновник, чье имя не упоминается, назвал Путина «очень толстокожим» и заявил, что его не волнуют человеческие жертвы. «Он как черепаха. Его это больше не трогает», — добавил источник The Washington Post.

Как пишет издание, усталость от войны нарастает у всех сторон конфликта. По словам другого источника, большинство кремлевских чиновников боятся продемонстрировать свою реальную позицию. «Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссах, потому что им всем нужно показать, что они патриоты», — утверждает чиновник.

Величайший обман в истории Лувра Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы Криминал 9 минут чтения

Он добавил, что не ожидает больших результатов от встречи Путина и Трампа на Аляске. «Им придется либо выдвинуть ультиматум Украине, либо уйти, не достигнув практически ничего», — предсказал чиновник.

The Washington Post отмечает, что обычно встречи президентов США и России представляют собой тщательно спланированные и обговоренные мероприятия, в ходе которых согласовываются конкретные «результаты». При этом бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что предстоящий саммит — уловка Кремля, чтобы отвлечь Трампа от санкций, аналогично стамбульским переговорам, которые отвлекли президента США от усилий по прекращению огня, но ни к чему не привели.