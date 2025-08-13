EN
США ослабили санкции против России ради встречи Путина и Трампа

2 минуты чтения 22:49 13 августа

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США разрешило проводить финансовые операции, связанные с предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В документе сказано, что послабления действуют до 00:01 по восточному времени 20 августа. Они разрешают проводить любые ранее запрещенные операции, если они направлены на подготовку и проведение саммита. При этом в лицензии сказано, что она не касается «разблокирования или освобождения любого заблокированного или фактически обездвиженного имущества».

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж. После ее завершения президент США пообещал сразу рассказать о результатах президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, сообщил ранее канцлер Германии Фридрих Мерц.

Кроме того, как пишет CBS News, Трамп выразил надежду, что в следующей встречи примут участие он, Путин и Зеленский. Изначально издание, ссылаясь на два анонимных источника, утверждало, что этот саммит должен состояться в конце следующей недели и что США уже ищут место для его проведения. Однако позже этот абзац удалили из статьи.

The Telegraph также утверждает, что Трамп намерен предложить Путину сделку по редкоземельным металлам, предоставив России доступ к полезным ископаемым на Аляске и на оккупированных территориях Украины. Также он может предложить снять часть санкций с авиационной отрасли ради прекращения войны в Украине. Президент США пригрозил Путину «серьезными последствиями», если тот не согласится завершить войну.

