EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Рейд в поисках «неправильных» женщин устроили в Дагестане

2 минуты чтения 19:24

Жители Ингушетии устроили 7 августа рейд в курортном городе Изербаш в Дагестане. Они искали «неправильных» ингушских женщин, которые якобы встречаются с мужчинами других национальностей. На это обратила внимание «Коса».

Отмечается, что в рейдах участвовали несколько десятков человек. Местные паблики подписывали появившиеся в сети видео словами: «Наши бдительные братья неустанно стоят на страже достоинства и чести наших женщин».

В ролике видно, как мужчины ходят по Изербашу, в том числе по пляжу, сидят в местных ресторанах и ездят по улицам. Один из них рассказал на ингушском языке, что до них «дошли слухи, что ингушки здесь ходят на свиданки с людьми других национальностей».

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

«Мы приехали, встретили тут еще 15-20 ингушских парней. <…> Все эти слухи — неправда. Тут на самом деле совсем другая картинка. Ингушские парни здесь ходят, проверяют. Если здесь что-то вскроется, они сразу все исправят. Еще скажу: как же хорошо, что мы, ингуши, существуем», — заявил мужчина на видео.

Как именно «ингушские парни» должны «все исправлять», он не уточнил. Участники рейда искали «неправильных» женщин до шести утра.

Осенью прошлого года СМИ сообщили, что в Ингушетии замяли дело о физическом и сексуализированном насилии в отношении четырехлетней девочки. Через месяц после того, как ребенка доставили в больницу, она умерла. При этом единственный подозреваемый отправился на войну в Украине.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

По итогам прошлого года Ингушетия попала в топ регионов с самой высокой преступностью. Вместе с ней туда вошли Чечня и Дагестан. Кроме того, Ингушетия оказалась одним из регионов с наихудшим качеством жизни в России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой сын гей, а другой — священник
Общество
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
00:01
Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01 13 августа
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования