Рейд в поисках «неправильных» женщин устроили в Дагестане

Жители Ингушетии устроили 7 августа рейд в курортном городе Изербаш в Дагестане. Они искали «неправильных» ингушских женщин, которые якобы встречаются с мужчинами других национальностей. На это обратила внимание «Коса».

Отмечается, что в рейдах участвовали несколько десятков человек. Местные паблики подписывали появившиеся в сети видео словами: «Наши бдительные братья неустанно стоят на страже достоинства и чести наших женщин».

В ролике видно, как мужчины ходят по Изербашу, в том числе по пляжу, сидят в местных ресторанах и ездят по улицам. Один из них рассказал на ингушском языке, что до них «дошли слухи, что ингушки здесь ходят на свиданки с людьми других национальностей».

«Мы приехали, встретили тут еще 15-20 ингушских парней. <…> Все эти слухи — неправда. Тут на самом деле совсем другая картинка. Ингушские парни здесь ходят, проверяют. Если здесь что-то вскроется, они сразу все исправят. Еще скажу: как же хорошо, что мы, ингуши, существуем», — заявил мужчина на видео.

Как именно «ингушские парни» должны «все исправлять», он не уточнил. Участники рейда искали «неправильных» женщин до шести утра.

Осенью прошлого года СМИ сообщили, что в Ингушетии замяли дело о физическом и сексуализированном насилии в отношении четырехлетней девочки. Через месяц после того, как ребенка доставили в больницу, она умерла. При этом единственный подозреваемый отправился на войну в Украине.

По итогам прошлого года Ингушетия попала в топ регионов с самой высокой преступностью. Вместе с ней туда вошли Чечня и Дагестан. Кроме того, Ингушетия оказалась одним из регионов с наихудшим качеством жизни в России.