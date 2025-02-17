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Общество

Названы худшие по качеству жизни регионы России

11:51 17.02.2025

Эксперты составили рейтинг регионов России по качеству жизни. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, а наихудшими в этом списке значатся Ингушетия и Еврейская автономная область. Об этом говорится в исследовании РИА «новости» 2024 года.

Отмечается, что исследование было основано на анализе 66 показателей, отражающих условия жизни и социальную ситуацию в регионах: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования и другие. 

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Как рассказали эксперты, по сравнению с предыдущим годом состав первой десятки остался прежним, но немного изменилось расположение их мест. 

Москва, Санкт-Петербург и Московская область продолжают лидировать в рейтинге, значительно опережая другие регионы. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра опустился с восьмого на десятое место, а Ростовская область поднялась с девятого на седьмое, говорится в исследовании. В первую десятку также вошли Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская и Самарская области.

Сообщается, что регионы из топ-10, в которых проживают 49,3 миллиона человек, или 34% всего населения страны, характеризуются высоким уровнем экономического развития. По словам экспертов, на них приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов России. 

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Согласно документу, замыкают рейтинг регионов по качеству жизни Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область. Из списка последней десятки худших регионов была исключена Калмыкия — она поднялась на четыре строчки вверх. Ненецкий автономный округ же наоборот, потерял четыре позиции и вошел в число замыкающих рейтинг. 

По данным исследования, в большинстве регионов из нижней части рейтинга остается невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и довольно высокий уровень безработицы. При этом, как отмечают эксперты, у всех регионов из последней десятки рейтинга повысилось значение рейтингового балла, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в данной сфере.

Ранее банк «Дом.РФ» назвал самые гостеприимные регионы России. Так, в тройку лидеров, чьи гостиницы лучше всего принимали туристов за последние пять лет, вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.

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