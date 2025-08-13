EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Женщина нашла бриллиант за десятки тысяч долларов в государственном парке

2 минуты чтения 19:01 | Обновлено: 19:02

Американка нашла бриллиант стоимостью 27 тысяч долларов в государственном парке Арканзаса — она думала, что смахивает паутину, пишет The Independent.

Мишерри Фокс приходила в парк «Кратер алмазов», чтобы найти идеальный драгоценный камень для своего обручального кольца. Женщина провела в поисках три недели и нашла бриллиант в свой последний день в парке.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

Сначала она не поняла, что нашла бриллиант — женщина подумала, что видит перед собой покрытую росой паутину, и решила ее смахнуть. Пнув «паутину», Фокс обратила внимание на то, что блеск не исчез. Позже она заметила, что это был драгоценный камень.

«Я никогда не видела в руках настоящего бриллианта и не знала наверняка», — рассказала Фокс после обнаружения находки. В пресс-релизе управления государственных парков штата Арканзас подтверждается, что женщина нашла бесцветный бриллиант весом в 2,3 карата, что можно сравнить с весом человеческого клыка.

Журналисты отмечают, что теперь Фокс планирует вставить камень в свое кольцо для помолвки. Ее партнер согласился не дарить его до того момента, пока женщина самостоятельно не найдет понравившееся ей украшение.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Она назвала камень «Бриллиант Фокс-Балл», дав ему также фамилию партнера. Это традиционное название для найденных в «Кратере алмазов» драгоценностей, пишет The Independent. Его средняя цена составляет около 27 тысяч долларов.

Сотрудники парка отметили, что за 2025 год на его территории было найдено 366 алмазов, но только 11 из них весили больше одного карата. Всего же с 1906 года в парке обнаружили более 75 тысяч алмазов.

Ранее СМИ рассказали об американке, которая потеряла встроенный в кольцо бриллиант в аэропорту — женщина сдала его в багаж вместе с другими вещами. Найти его помогли сотрудники, которые несколько часов обследовали багажную ленту, чтобы помочь отыскать пропажу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования