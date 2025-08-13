Женщина нашла бриллиант за десятки тысяч долларов в государственном парке

Американка нашла бриллиант стоимостью 27 тысяч долларов в государственном парке Арканзаса — она думала, что смахивает паутину, пишет The Independent.

Мишерри Фокс приходила в парк «Кратер алмазов», чтобы найти идеальный драгоценный камень для своего обручального кольца. Женщина провела в поисках три недели и нашла бриллиант в свой последний день в парке.

Сначала она не поняла, что нашла бриллиант — женщина подумала, что видит перед собой покрытую росой паутину, и решила ее смахнуть. Пнув «паутину», Фокс обратила внимание на то, что блеск не исчез. Позже она заметила, что это был драгоценный камень.

«Я никогда не видела в руках настоящего бриллианта и не знала наверняка», — рассказала Фокс после обнаружения находки. В пресс-релизе управления государственных парков штата Арканзас подтверждается, что женщина нашла бесцветный бриллиант весом в 2,3 карата, что можно сравнить с весом человеческого клыка.

Журналисты отмечают, что теперь Фокс планирует вставить камень в свое кольцо для помолвки. Ее партнер согласился не дарить его до того момента, пока женщина самостоятельно не найдет понравившееся ей украшение.

Она назвала камень «Бриллиант Фокс-Балл», дав ему также фамилию партнера. Это традиционное название для найденных в «Кратере алмазов» драгоценностей, пишет The Independent. Его средняя цена составляет около 27 тысяч долларов.

Сотрудники парка отметили, что за 2025 год на его территории было найдено 366 алмазов, но только 11 из них весили больше одного карата. Всего же с 1906 года в парке обнаружили более 75 тысяч алмазов.

Ранее СМИ рассказали об американке, которая потеряла встроенный в кольцо бриллиант в аэропорту — женщина сдала его в багаж вместе с другими вещами. Найти его помогли сотрудники, которые несколько часов обследовали багажную ленту, чтобы помочь отыскать пропажу.