Политика

СМИ: Евросоюз рассматривает смягчение санкций против России в случае прекращения огня

2 минуты чтения 18:27

Союзники Украины в Европе рассматривают возможность смягчения санкций против России в случае, если будет заключено соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на анонимные источники, близкие к председательствующей в Евросовете Дании.

По словам источников издания, в случае нарушений каких-либо договоренностей Евросоюз может вернуть отмененные санкции. При этом они добавили, что ожидают сначала 15-дневного перемирия, во время которого ограничения продолжат действовать. После в Евросовете надеются на «более структурированную паузу в боевых действиях в Украине».

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

Источники в итальянском правительстве отдельно сообщили Sky News, что власти страны захотели настоять на том, чтобы президент США Дональд Трамп привлек Европу к переговорам по Украине. С этой идеей чиновники собирались выступить на онлайн-саммите, который прошел сегодня в Берлине.

«[Трамп] просит европейские страны вкладывать больше средств в военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений», — пояснил неназванный итальянский дипломат. 

Как сообщает Русская служба Би-би-си, после онлайн-саммита с лидерами европейских стран, Трампом и Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он ждет успеха от предстоящих переговоров Путина и Трампа, но в то же время призвал учесть интересы Европы и Украины.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Зеленский, в свою очередь, отметил, что прекращение огня станет центральной темой переговоров и что его мнение относительно вывода ВСУ из Донбасса не изменилась — ранее он отказался выводить войска из не оккупированных Россией территорий.

