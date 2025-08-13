EN
EN
Политика

Зеленский исключил сдачу Донбасса

2 минуты чтения 09:20 | Обновлено: 09:30

Украина отклонит возможные предложения о сдаче Донбасса России в обмен на прекращение огня. Об этом, как пишет Би-би-си, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что украинские регионы, о которых идет речь, могут быть использованы как плацдарм для будущих атак.

«Если мы сегодня уйдем с Донбасса — с наших укреплений, с нашей территории, с контролируемых нами высот, — мы однозначно откроем плацдарм для россиян, чтобы подготовить наступление», — сказал он.

Это заявление Зеленский сделал в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, а также нового наступления, начатого российскими войсками.

Российские военные, как пишет издание, совершили внезапный бросок в районе украинского города Доброполье и за короткий промежуток времени смогли продвинуться на 10 километров. Сообщения о новом российском наступлении подтвердил и сам Зеленский, сказав, что россияне наступают в нескольких точках, но вскоре будут уничтожены.

Зеленский также отметил, что Киев предвидел намерения Москвы создать в преддверии встречи Трампа и Путина определенный информационный фон, суть которого заключается в том, «что Россия двигается вперед, наступает, а Украина проигрывает».

Накануне в обращении к нации зеленский заявил, что что Москва готовит новые наступления на трех участках фронта — в районе Запорожья, Покровска и Новопавловска.

Официально Кремль не сообщал, какие требования Путин может выдвинуть в обмен на заключение мира в Украине. Ранее Москва называла обязательным условием прекращения огня, в частности, международное признание субъектами Российской Федерации аннексированных украинских регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Сам Трамп ранее заявлял, что сделка по Украине будет включать в себя некий «обмен территориями». Эксперты и аналитики предполагали, что речь может идти о выводе российских войск, в частности, с территорий Сумской, Харьковской и Днепропеторвской областей Украины в обмен на получение контроля над всей территорией аннексированных регионов.

Ранее Зеленский говорил, что украинцы не «отдадут свою землю оккупантам», и ссылался на конституцию страны, которая требует проведения референдума перед любым изменением ее территории. Британская газета The Daily Telegraph в то же время со ссылкой на источники писала, что Киев может отказаться от части территорий ради завершения конфликта и возможности вступить в НАТО.

