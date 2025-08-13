EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Швейцария засомневалась в необходимости нейтралитета

2 минуты чтения 14:52

Тарифная политика президента США Дональда Трампа перестроила глобальные цепочки поставок, изменила карту инвестиций и испытала на прочность старые союзы, пишет The Wall Street Journal (WSJ). При этом газета отмечает, что в Швейцарии действия главы Белого дома спровоцировали разговоры о необходимости изменить роль, которую страна играет на мировой арене.

Как отмечает газета, швейцарские чиновники, предприниматели и эксперты опасаются, что поддержание нейтралитета может стать обузой для страны с населением всего девять миллионов человек.

Так, глава компании Thermoplan Адриан Штайнер подчеркнул, что швейцарская модель «хорошо работала в старом мире», добавив, что теперь «политика иная». «Мы слишком маленькие, чтобы играть в игре больших мальчиков. Поэтому уже не так важно, нейтральны вы или нет», — продолжил бизнесмен. 

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Депутат Свободной демократической партии Швейцарии Ханс-Петер Портманн заявил, что, хотя Швейцария и не может стать членом ЕС и пожертвовать своей моделью прямой демократии, ей необходимо пересмотреть свои геополитические приоритеты.

WSJ подчеркивает что торговые пошлины Трампа «заставляют Швейцарию рассмотреть возможность обращения к США или же формировать более тесные связи с Евросоюзом». Лидерам ЕС, как отмечается, удалось добиться большего успеха в торговле с США.

Величайший обман в истории Лувра
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
Криминал9 минут чтения

Так, пошлина для Швейцарии составляет 39%, тогда как соседние Германия и Франция платят 15%. Введение столь высокой ставки на прошлой неделе, как пишет WSJ, ошеломило Швейцарию, которая считает США крупнейшим рынком сбыта своих товаров, включая часы, шоколад и фармацевтические препараты.

О введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий Трамп объявил еще в начале апреля. А 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Европейского союза, которые вступили в силу 7 августа. Так, самые высокие пошлины США ввели для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Величайший обман в истории Лувра
Криминал
Величайший обман в истории Лувра
Музей купил тиару скифского царя за 1,8 миллиона евро. Спустя семь лет оказалось, что это подделка, которую изготовил ювелир из Одессы
00:01
Российская сталь оказалась никому не нужна
Экономика
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
00:01 12 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01 10 августа
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования