Швейцария засомневалась в необходимости нейтралитета

Тарифная политика президента США Дональда Трампа перестроила глобальные цепочки поставок, изменила карту инвестиций и испытала на прочность старые союзы, пишет The Wall Street Journal (WSJ). При этом газета отмечает, что в Швейцарии действия главы Белого дома спровоцировали разговоры о необходимости изменить роль, которую страна играет на мировой арене.

Как отмечает газета, швейцарские чиновники, предприниматели и эксперты опасаются, что поддержание нейтралитета может стать обузой для страны с населением всего девять миллионов человек.

Так, глава компании Thermoplan Адриан Штайнер подчеркнул, что швейцарская модель «хорошо работала в старом мире», добавив, что теперь «политика иная». «Мы слишком маленькие, чтобы играть в игре больших мальчиков. Поэтому уже не так важно, нейтральны вы или нет», — продолжил бизнесмен.

Депутат Свободной демократической партии Швейцарии Ханс-Петер Портманн заявил, что, хотя Швейцария и не может стать членом ЕС и пожертвовать своей моделью прямой демократии, ей необходимо пересмотреть свои геополитические приоритеты.

WSJ подчеркивает что торговые пошлины Трампа «заставляют Швейцарию рассмотреть возможность обращения к США или же формировать более тесные связи с Евросоюзом». Лидерам ЕС, как отмечается, удалось добиться большего успеха в торговле с США.

Так, пошлина для Швейцарии составляет 39%, тогда как соседние Германия и Франция платят 15%. Введение столь высокой ставки на прошлой неделе, как пишет WSJ, ошеломило Швейцарию, которая считает США крупнейшим рынком сбыта своих товаров, включая часы, шоколад и фармацевтические препараты.

О введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий Трамп объявил еще в начале апреля. А 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Европейского союза, которые вступили в силу 7 августа. Так, самые высокие пошлины США ввели для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%).