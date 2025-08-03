СМИ: ЕС согласился на торговую сделку с США из-за опасений за свою безопасность

Евросоюз, заявлявший о своем намерении разработать ответ на торговые пошлины США, мог согласиться на «ужасную сделку» с Вашингтоном из-за опасений за безопасность европейского континента, пишет The Times.

Чиновники из ЕС посчитали, что президент США Дональд Трамп может использовать торговый спор в качестве предлога для прекращения военной помощи Украине или нанесения «иного ущерба» безопасности Европы, сообщают журналисты.

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Также в странах ЕС существует обеспокоенность, что США могут вывести из Европы часть своего контингента в рамках «пересмотра политики». Его численность на данный момент, как утверждают журналисты, составляет 80 тысяч солдат.

«Все признают, что с точки зрения торговли это была ужасная сделка для Европы. Но если вы ответственный лидер, у вас нет другого выбора, кроме как держать доминирующую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне», — считает аналитик центра Bruegel Джейкоб Киркегор. Он добавил, что главным среди опасений стран Европы являются действия России.

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Еврокомиссия заключила сделку с США, одним из условий которой является согласие ЕС на введение тарифов на большинство товаров из стран Евросоюза в размере 15%. Это решение стало поводом для критики в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. The Times отмечает, что премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал день заключения сделки «черным днем для Европы», а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп «съел на завтрак» фон дер Ляйен.

Журналисты отмечают, что условия сделки еще могут улучшиться для стран ЕС — в ближайшее время представители стран Евросоюза планируют продолжить переговоры по условиям сотрудничества в отдельных секторах экономики.