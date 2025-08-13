EN
Переговорщик Путина призвал Трампа «исправить ошибки Байдена»

2 минуты чтения 08:04

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию Белого дома о номинации действующего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить», – написал он в соцсети X.

В сообщении, на которое ответил Дмитриев, Трампа уже назвали «президентом мира». Также в публикации приведен список глав государств, которые призвали номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них, в частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Накануне стало известно точное место встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Она пройдет пройдет 15 августа в городе Анкоридж штата Аляска. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп «решительно настроен попробовать прекратить» войну в Украине и «остановить убийства». Она добавила, что на встрече будут присутствовать только Путин и Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предстоящий саммит на Аляске личной победой Путина. «Он [Путин] встретится на территории США, и я считаю это его личной победой», — цитирует украинского лидера агентство AFP.

Зеленский также выразил надежду, что на встрече Путина и Трампа не будут приниматься решения без Киева. Он также добавил, что сейчас готовится трехсторонняя встреча, однако ее дата пока неизвестна.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что Украина может отказаться от части территорий ради завершения конфликта и возможности вступить в НАТО. Однако позже Зеленский пригрозил «третьей войной», если Украину вынудят вывести войска из Донбасса.

