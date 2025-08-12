Россиянка до смерти заморила голодом 5-летнюю девочку

В Камчатском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении россиянки, чье имя не называется, которую обвиняют в убийстве малолетней девочки и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета региона.

В пресс-релизе сказано, что 44-летняя жительница знала о наличии у девочки, опекуном которой она являлась, врожденного заболевания — какого именно, в СК не уточнили. При этом начиная с лета прошлого года и в течение полугода она «систематически лишала девочку полноценного питания, необходимого для нормального функционирования организма».

В сообщении СК отмечается, что опекунша также не обращалась в медучреждения для поддержания здоровья девочки и «осознанно игнорировала явные признаки истощения организма ребенка». В результате у девочки развилась прогрессирующая алиментарная дистрофия, для которой характерны белковая и энергетическая недостаточность. Она, в свою очередь, привела к кахексии, то есть крайнему истощению, и пневмонии.

Девочку доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось. В СК заявили, что следователи собрали достаточно доказательств, и теперь уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело должны направить в суд для рассмотрения по существу.

Весной этого года стало известно, что житель Сочи до смерти избил свою приемную дочь ремнем. Ему не понравилось непослушание ребенка, и мужчина нанес девочке удары по жизненно важным органам. В итоге она скончалась в машине скорой помощи.