Отчим забил ремнем до смерти семилетнюю дочь

В Сочи присяжные признали отчима семилетней девочки виновным в истязании ребенка до смерти. Мужчине не понравилось поведение приемной дочери, и он наказал ее 15-17 ударами кожаного ремня «по жизненно важным органам», после чего девочка скончалась, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчине 26 лет, его зовут Игорь Савватеев. Он жил с сожительницей и ее дочерью в съемной квартире на улице Тимирязева в городе Сочи. Инцидент произошел 27 мая 2023 года, рассказали в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

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Приемный отец как минимум несколько раз бил приемную дочь ремнем с марта по май, используя «такие малозначительные поводы, как непослушание» и вымещая на ребенке злобу, сообщили следователи. По их словам, 27 мая мужчина нанес в общей сложности 25 ударов ремнем «по разным частям тела».

После такого истязания состояние девочки постепенно ухудшалось, но ни мать пострадавшей, ни приемный отец не обращались к медикам, заявил СК. В ночь на 2 июня здоровье ребенка ухудшилось настолько, что мать вызвала скорую помощь. Спасти девочку не удалось, она скончалась в машине медиков, сообщили следователи.

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Против Саватеева возбудили уголовное дело по статьям об истязаниях (статья 117 УК) и о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности (111 УК). Коллегия присяжных 24 марта 2025 года единогласно признала мужчину виновным по всем пунктам обвинения, сообщила пресс-служба судов. Присяжные решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. На основании обвинительного вердикта коллегии заседателей суд должен будет вынести приговор, рассказали в пресс-службе.

Против 31-летней матери погибшей девочки Следственный комитет в 2023 году возбудил дело об оставлении ребенка в опасности (статья 125 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (156 УК), писало издание «93.РУ». Следователи решили, что мать не приняла меры для защиты дочери от сожителя и не оказала необходимую медпомощь. В апреле 2023 года соседи несколько раз обращались в полицию с заявлениями, рассказывали, что из квартиры Савватеева детские крики и плач слышались даже по ночам.

Участковый, которому передали заявление, оставил рапорт, что не выявил нарушений в ходе проверки. Против полицейского возбудили дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (статья 293 УК), сообщило «93.РУ».