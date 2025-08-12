EN
Общество

С богатых россиян предложили брать «социальную десятину»

2 минуты чтения 18:10

Ольга Зиновьева, президент Биографического института Александра Зиновьева, предложила ввести «социальную десятину» для россиян, чей ежегодный доход превышает 30 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент RTVI.

По ее словам, «социальная десятина» должна представлять собой дополнительный налог в размере 10% и передаваться пенсионерам.

«Для этого налога должен быть создан какой-то российский банк помощи нуждающимся пенсионерам — своеобразная федеральная касса взаимопомощи для тех, кто вынужден существовать на крохи с барского экономического стола. Детали создания такого банка надо, конечно, обсуждать отдельно», — считает Зиновьева.

Российская сталь оказалась никому не нужна
Российская сталь оказалась никому не нужна
Одна из крупнейших отраслей России тонет в убытках. Виноваты Китай, сильный рубль и жадность правительства
Экономика15 минут чтения

Она добавила, что российская пенсионная система нуждается в реформировании, чтобы обеспечить пенсионеров достаточным уровнем выплат. Зиновьева напомнила, что несколько лет назад в России подняли пенсионный возраст, и это лишило пенсионеров выплат примерно в миллион рублей каждого.

«Все знают о средних размерах пенсии. Но посчитайте эту среднюю пенсию, разделите ее на 30 дней — у вас получится 800 рублей в день. И на эти деньги пенсионер должен питаться, оплачивать коммунальные платежи, покупать лекарства, приобретать одежду и обувь, ходить в театр — реально ли это?» — задалась вопросом глава Биографического института.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

В мае этого года соведущий телепрограммы «Соловьев Live» Сергей Мардан заявил в эфире, что пенсии в России нужно вовсе отменить и переложить ответственность за содержание пенсионеров на их детей. При этом тем, у кого нет детей, Мардан предложил «сдохнуть».

Кроме того, в июле депутаты предложили увеличить пенсию россиянам, если те занимаются воспитанием внуков. По их мнению, такая мера должна быть полезной в условиях демографического кризиса в стране.

