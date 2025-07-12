Россиянам предложили увеличить пенсию за воспитание внуков

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру труда Антону Котякову предложение о начислении дополнительных пенсионных баллов гражданам, которые занимаются уходом и воспитанием внуков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Предлагается предусмотреть возможность начисления повышенного размера пенсионных баллов в размере 1,8 балла в год на граждан Российской Федерации независимо от их возраста, имеющих одного внука, с увеличением размера баллов пропорционально количеству внуков», — говорится в письме.

Случайный ДНК-тест помог японцу найти семью в США Он рос без отца и всю жизнь пытался его найти, хотя у него не было ни единой зацепки Общество 4 минуты чтения

Авторы инициативы — глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По словам Миронова, в условиях демографического кризиса в России особенно важна поддержка больших семей, где бабушки и дедушки нередко не только помогают с воспитанием, но и содержат внуков.

Политик подчеркнул, что это хороший повод повысить пенсии многим россиянам. Он также отметил, что за этим первым шагом должны последовать более точечные и масштабные меры поддержки бабушек и дедушек.

Комментируя инициативу, Лантратова, в свою очередь, заявила, что демографическая ситуация в стране требует срочных и решительных мер. По ее словам, рождаемость в 2024 году снизилась до минимума за последние 25 лет — всего 1,2 миллиона новорожденных, а коэффициент рождаемости составляет 1,4 ребенка на женщину, что ниже уровня воспроизводства населения.

Она подчеркнула, что бабушки и дедушки играют важную роль в воспитании детей, зачастую заменяя родителей и беря на себя заботу, а также оказывая финансовую и моральную поддержку. Однако государство пока официально не признает этот вклад, говорит она: если матерям, воспитавшим пятерых детей, дают право на досрочную пенсию, то бабушкам, вырастившим внуков, такого права не предоставляют.

Главный могильник сибирской язвы в СССР На этом острове советские ученые ставили опыты с боевыми вирусами. Теперь здесь город-призрак Мир 9 минут чтения

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, который предусматривает снижение возраста начала получения надбавки к страховой пенсии по старости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил назначать повышенную фиксированную выплату не с нынешних 80 лет, а с 70.