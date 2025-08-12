Женщина обвинила родственников бесплодного мужа в изнасилованиях ради беременности

Жительница индийского города Вадодара обвинила отца своего мужа и мужа сестры своего мужа в изнасилованиях и домогательствах, сообщает The Times of India. Издание пишет со ссылкой на заявление пострадавшей, что свекр и муж невестки насиловали 40-летнюю родственницу, потому что уровень сперматозоидов у ее мужа был слишком низким.

Заявительница указала, что вышла замуж в феврале 2024 года и переехала в дом мужа. Против него она также выдвинула обвинение в шантаже, утверждая, что он угрожал опубликовать ее интимные фотографии, если она сообщит о насилии.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку Криминал 6 минут чтения

Согласно документу, с которым ознакомились журналисты, вскоре после свадьбы родственники мужа предложили паре пройти курс лечения бесплодия. Они полагали, что женщина не сможет забеременеть из-за своего возраста. При этом результаты обследования показали, что у ее мужа слишком низкий уровень сперматозоидов.

Врачи предложили женщине пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения ЭКО, но она не дала результата. После этого женщина отказалась от дальнейшего лечения и предложила взять приемного ребенка, однако родственники мужа не согласились.

Женщина утверждает, что в июле прошлого года, в ее спальню зашел свекр и изнасиловал ее, а потом ударил по лицу, когда она попыталась позвать на помощь. Когда она рассказала об этом мужу, сказал ей, что хочет ребенка, и потребовал молчать об изнасиловании. Позднее отец мужа изнасиловал ее еще несколько раз.

Последний круиз На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство Криминал 7 минут чтения

С декабря женщину несколько изнасиловал муж сестры ее мужа, написала она в том же документе. В июне она забеременела, но в прошлом месяце у нее произошел выкидыш, после чего она подала заявление в полицию.

Правоохранительные органы начали расследовать уголовное дело. The Times of India отмечает, что не может раскрыть личности потерпевшей из-за законов Индии, связанных с сексуализированным насилием.