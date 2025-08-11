EN
Криминал

Чиновница прокомментировала информацию о домогательства со стороны тренера словами о «смотрящих на взрослых мужчин» девочек

2 минуты чтения 17:00

Президент федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России Надежда Ерастова прокомментировала обвинения в адрес ростовского тренера Андрея Хороших, о домогательствах которого рассказали его бывшие воспитанницы.

Ерастова сказала журналистке Ксении Собчак, что она «не оправдывает Хороших», но хочет напомнить, что «помнит себя юной» и «помнит, как смотрела на взрослых мужчин». «20 лет прошло, что случилось?», — ответила Ерастова на замечание Собчак о том, что на действия тренера жалуются сразу несколько человек.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

Чиновница сказала, что у нее нет причин защищать Хороших, но напомнила про презумпцию невиновности. Она заявила, что тренер отказался от прекращения уголовного дела по причине истечения срока давности, после чего следователь якобы вынес постановление про прекращение уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

Адвокат подавшей заявление Анастасии Леоновой Елена Пестовская рассказала, что уголовное преследование было прекращено за истечение срока давности, а дело — за отсутствием состава преступления. При этом, по ее словам, в постановлении указано, что вина Хороших доказана, а дело прекращено не по реабилитирующим основаниям.

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал14 минут чтения

Леонова и другие воспитанницы Хороших в интервью Собчак рассказали о случаях систематического сексуализированного насилия, происходившего со стороны Хороших в отношении детей в ростовском спортивном центре. Женщины сообщили, что тренер показывал порноматериалы девочкам в возрасте 7 лет, домогался до них и принуждал к занятию оральным сексом.

Дело против Хороших было возбуждено в январе 2024 года по статьям о половых сношениях с лицом, не достигшим совершеннолетия (ст. 134 УК) и развратных действиях (ст. 135 УК). 2 июня завершился гражданский процесс по иску Леоновой против бывшего тренера. Суд удовлетворил ее требования о выплате моральной компенсации и возмещении материального ущерба. Всего мужчина должен выплатить ей почти полтора миллиона рублей.

