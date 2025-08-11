Чиновница прокомментировала информацию о домогательства со стороны тренера словами о «смотрящих на взрослых мужчин» девочек

Президент федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России Надежда Ерастова прокомментировала обвинения в адрес ростовского тренера Андрея Хороших, о домогательствах которого рассказали его бывшие воспитанницы.

Ерастова сказала журналистке Ксении Собчак, что она «не оправдывает Хороших», но хочет напомнить, что «помнит себя юной» и «помнит, как смотрела на взрослых мужчин». «20 лет прошло, что случилось?», — ответила Ерастова на замечание Собчак о том, что на действия тренера жалуются сразу несколько человек.

Чиновница сказала, что у нее нет причин защищать Хороших, но напомнила про презумпцию невиновности. Она заявила, что тренер отказался от прекращения уголовного дела по причине истечения срока давности, после чего следователь якобы вынес постановление про прекращение уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

Адвокат подавшей заявление Анастасии Леоновой Елена Пестовская рассказала, что уголовное преследование было прекращено за истечение срока давности, а дело — за отсутствием состава преступления. При этом, по ее словам, в постановлении указано, что вина Хороших доказана, а дело прекращено не по реабилитирующим основаниям.

Леонова и другие воспитанницы Хороших в интервью Собчак рассказали о случаях систематического сексуализированного насилия, происходившего со стороны Хороших в отношении детей в ростовском спортивном центре. Женщины сообщили, что тренер показывал порноматериалы девочкам в возрасте 7 лет, домогался до них и принуждал к занятию оральным сексом.

Дело против Хороших было возбуждено в январе 2024 года по статьям о половых сношениях с лицом, не достигшим совершеннолетия (ст. 134 УК) и развратных действиях (ст. 135 УК). 2 июня завершился гражданский процесс по иску Леоновой против бывшего тренера. Суд удовлетворил ее требования о выплате моральной компенсации и возмещении материального ущерба. Всего мужчина должен выплатить ей почти полтора миллиона рублей.