Сотни пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атаки дронов

В аэропорту Сочи из-за угрозы атак беспилотников образовался масштабный транспортный коллапс. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», задержаны более 50 авиарейсов. Некоторые пассажиры ожидают своего рейса уже 18 часов.

Ситуация усугубилась из-за угроз атаки беспилотников. Накануне Росавиация дважды вводила ограничения на вылет и посадку самолетов в аэропортах Сочи. Кроме того, в городе несколько раз за день объявляли беспилотную опасность.

«В настоящий момент аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, а воздушные суда обслуживаются в порядке готовности к полету. Так с 00:00 часов текущих суток и до 13:00 (МСК) фактически обслужено на прибытие 99 бортов (в том числе 14 бортов вне плана). Фактически отправлено 104 борта (в том числе 25 бортов вне плана)», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

По ее данным, сейчас ситуация в аэропорту Сочи стабильная. Пассажиры, как отмечается, размещаются в залах ожидания.

Тем временем телеграм-каналы публикуют фотографии и видео пассажиров, которые не могут вылететь из аэропорта уже 18 часов. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что рейс «Аэрофлота», запланированный на 18:30 в пятницу, сначала перенесли на два часа ночи, а затем вовсе отменили. Пассажиров пересадили на рейс SU1791, который должен был вылететь в 12:40, но этого пока не произошло.

По данным телеграм-канала, пассажиры жаловались на отсутствие ночлега при задержке, воду им давали всего два раза, а некоторым пришлось спать прямо на полу. Информации о времени вылета рейса до сих пор нет, а представители авиакомпании, как отмечается, не дают ответов на вопросы.

В конце июля из-за крупнейшей с начала войны атаке дронов на Ленинградскую область пассажиры аэропорта Пулково также столкнулись с массовыми задержками рейсов. Масштабная атака украинских беспилотников на регион случилась в День Военно-морского флота, в котором принял участие Владимир Путин.