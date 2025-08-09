EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атаки дронов

2 минуты чтения 15:50 | Обновлено: 16:02

В аэропорту Сочи из-за угрозы атак беспилотников образовался масштабный транспортный коллапс. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», задержаны более 50 авиарейсов. Некоторые пассажиры ожидают своего рейса уже 18 часов.

Ситуация усугубилась из-за угроз атаки беспилотников. Накануне Росавиация дважды вводила ограничения на вылет и посадку самолетов в аэропортах Сочи. Кроме того, в городе несколько раз за день объявляли беспилотную опасность.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество8 минут чтения

«В настоящий момент аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию, а воздушные суда обслуживаются в порядке готовности к полету. Так с 00:00 часов текущих суток и до 13:00 (МСК) фактически обслужено на прибытие 99 бортов (в том числе 14 бортов вне плана). Фактически отправлено 104 борта (в том числе 25 бортов вне плана)», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

По ее данным, сейчас ситуация в аэропорту Сочи стабильная. Пассажиры, как отмечается, размещаются в залах ожидания.

Тем временем телеграм-каналы публикуют фотографии и видео пассажиров, которые не могут вылететь из аэропорта уже 18 часов. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что рейс «Аэрофлота», запланированный на 18:30 в пятницу, сначала перенесли на два часа ночи, а затем вовсе отменили. Пассажиров пересадили на рейс SU1791, который должен был вылететь в 12:40, но этого пока не произошло.

По данным телеграм-канала, пассажиры жаловались на отсутствие ночлега при задержке, воду им давали всего два раза, а некоторым пришлось спать прямо на полу. Информации о времени вылета рейса до сих пор нет, а представители авиакомпании, как отмечается, не дают ответов на вопросы.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

В конце июля из-за крупнейшей с начала войны атаке дронов на Ленинградскую область пассажиры аэропорта Пулково также столкнулись с массовыми задержками рейсов. Масштабная атака украинских беспилотников на регион случилась в День Военно-морского флота, в котором принял участие Владимир Путин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования