EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ленинградская область подверглась крупнейшей с начала войны атаке дронов

2 минуты чтения 11:52

Ранним утром 27 июля Ленинградскую область атаковали более десятка дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. На фоне крупнейшей атаки с начала войны в Украине в петербургском аэропорту Пулково, по данным пресс-службы воздушной гавани, были задержаны 57 рейсов, еще 22 рейса направлены на запасные аэродромы.

По словам Дрозденко, обломки сбитых беспилотников стали причиной возгорания строений в частном секторе Ломоносовского района. Кроме того, как рассказал губернатор, из-за падения обломков в этом же районе пострадала женщина. Ее доставили в Ломоносовскую межрайонную больницу с ушибами и порезами.

Этих подростков боится даже Google
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
Интернет и мемы10 минут чтения

Об угрозе атаки беспилотников Дрозденко сообщил в 6:35. К десяти утра, по его словам, в регионе было сбито более десятка дронов. Позднее он уточнил, что их количество продолжает расти. Обломки беспилотников, как сообщил губернатор, упали в районе Кингисеппа и на территории промзоны в Приморске. В обоих случаях возгораний удалось избежать, отметил Дрозденко.

На фоне атаки дронов, в Пулково были задержаны и отменены десятки рейсов. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что из-за ограничений на полеты в «Пулково» были задержаны более 100 рейсов. В 11:36 в Росавиации сообщили, что ограничения на полеты в Пулково были сняты.

Масштабная атака беспилотников на регион случилась в День Военно-морского флота, который отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что мероприятия по случаю праздника были отменены.

«Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего», — объяснил Песков.

Я разоблачаю мошенников в интернете
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
Общество16 минут чтения

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 99 беспилотников. Больше всего дронов (36), как отмечается, были сбиты над Брянской областью. Об атаке Ленобласти ведомство не упомянуло.

Из-за падения обломков беспилотников было нарушено электроснабжение контактной сети железной дороги в Октябрьском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Представители Приволжской железной дороги рассказали, что на станции Жутово в результате падения обломков задержались два поезда дальнего следования — Казань–Новороссийск и Адлер–Киров, а один пригородный рейс был отменен.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01
Этих подростков боится даже Google
Интернет и мемы
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
17:00 26 июля
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Криминал
Связали и таскали, как в старинных обрядах казни
Мужчину подозревают в убийстве жены. Родственники погибшей говорят, что он привязал ее к лошади и волок по степи
00:01 26 июля
Названы самые богатые страны мира
Экономика
Названы самые богатые страны мира
Эксперты составили три рейтинга с разными расчетами. Но в топе все равно одни и те же государства
18:36 25 июля
Я разоблачаю мошенников в интернете
Общество
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
00:01 25 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования