Ленинградская область подверглась крупнейшей с начала войны атаке дронов

Ранним утром 27 июля Ленинградскую область атаковали более десятка дронов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. На фоне крупнейшей атаки с начала войны в Украине в петербургском аэропорту Пулково, по данным пресс-службы воздушной гавани, были задержаны 57 рейсов, еще 22 рейса направлены на запасные аэродромы.
По словам Дрозденко, обломки сбитых беспилотников стали причиной возгорания строений в частном секторе Ломоносовского района. Кроме того, как рассказал губернатор, из-за падения обломков в этом же районе пострадала женщина. Ее доставили в Ломоносовскую межрайонную больницу с ушибами и порезами.
Об угрозе атаки беспилотников Дрозденко сообщил в 6:35. К десяти утра, по его словам, в регионе было сбито более десятка дронов. Позднее он уточнил, что их количество продолжает расти. Обломки беспилотников, как сообщил губернатор, упали в районе Кингисеппа и на территории промзоны в Приморске. В обоих случаях возгораний удалось избежать, отметил Дрозденко.
На фоне атаки дронов, в Пулково были задержаны и отменены десятки рейсов. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что из-за ограничений на полеты в «Пулково» были задержаны более 100 рейсов. В 11:36 в Росавиации сообщили, что ограничения на полеты в Пулково были сняты.
Масштабная атака беспилотников на регион случилась в День Военно-морского флота, который отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что мероприятия по случаю праздника были отменены.
«Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего», — объяснил Песков.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 99 беспилотников. Больше всего дронов (36), как отмечается, были сбиты над Брянской областью. Об атаке Ленобласти ведомство не упомянуло.
Из-за падения обломков беспилотников было нарушено электроснабжение контактной сети железной дороги в Октябрьском районе Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Представители Приволжской железной дороги рассказали, что на станции Жутово в результате падения обломков задержались два поезда дальнего следования — Казань–Новороссийск и Адлер–Киров, а один пригородный рейс был отменен.