СМИ: Трамп готов пойти на уступки Путину 

В ходе переговоров с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп готов пойти на «более существенные» уступки, чем считалось ранее. Об этом говорится в публикации онлайн-журнала Responsible Statescraft, принадлежащего американскому аналитическому центру «Институт ответственного управления Куинси».

Одним из признаков смягчения позиции Трампа аналитики института сочли реакцию Москвы после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Путиным.

«Трамп, возможно, готовится пойти на более существенные уступки, чем предполагалось ранее. Это объясняет, почему Москва сочла «новые предложения США» приемлемыми после визита Уиткоффа», — говорится в статье.

Эксперт по внешней политике из Брюсселя и внештатный научный сотрудник Института Куинси Эльдар Мамедов объясняет возможное изменение позиции Трампа провалом попытки Белого дома запугать торговых партнеров России. Трамп потребовал от Китая и Индии прекратить закупки российской нефти, в противном случае он угрожал ввести импортные пошлины размером 100%. Однако правительства обеих стран отвергли требования Вашингтона, посчитав это посягательством на свои суверенные торговые права.

В сложившейся ситуации Трамп, по мнению эксперта, будет готов ради заключения мирного соглашения по Украине, рассмотреть основные требования России, в частности, признание российскими пяти аннексированных украинских регионов — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

По мнению Мамедова, будущее мирное соглашение может включать в себя обмен территориями — Россия получит контроль над еще неоккупированными частями аннексированных областей, а взамен выведет войска из других регионов Украины, в частности, Сумской и Харьковской областей.

Аналитик отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и поддерживающая его Европа категорически отвергают возможность признания захваченных украинских регионов частью России. Однако Трамп может оказать давление на Киев, а если это не поможет — обвинить Зеленского в отказе от мира и под этим предлогом прекратить военную и другую помощь Украине.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ходе предстоящих переговоров Украину могут заставить пойти на невыгодные для нее уступки. Он отметил, что Трамп и Путин известны своей любовью к запугиванию и Зеленскому, которого он назвал храбрым человеком, предстоит противостоять им в одиночку. Чтобы избежать такого сценария, по мнению Уоллеса, в переговорах должна принять участие одна из европейских ядерных держав — Франция или Великобритания.