EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне нашли замену нестабильному мобильному интернету

2 минуты чтения 09:49

В апреле–июне в России в 2,4 раза вырос спрос на спутниковый интернет по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщил представитель оператора «Триколор Интернет» газете «Коммерсантъ». По мнению собеседника издания, россияне начали искать альтернативу мобильной связи из-за участившихся отключений.

«Рост интереса к спутниковому интернету — закономерная реакция пользователей на «выход из зоны комфорта» и невозможность использования привычных каналов связи», — сказал «Коммерсанту» руководитель «Триколор Интернета» Даниил Нирман. В компании заметили увеличение спроса как в мегаполисах, так и в малых городах и отдаленных населенных пунктах.

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
Общество9 минут чтения

Возросший спрос на спутниковый широкополосный доступ изданию также подтвердили в IT-интеграторе «Телеком биржа» и магистральном операторе «РТКомм», который контролирует «Ростелеком». Однако представители компаний по-разному объясняют это явление.

Пресс-служба «РТКомм» утверждает, что рост интереса к спутниковому подключению — это «многолетний стабильный тренд и органический рост как результат работы компании с разными аудиториями клиентов». При этом директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова считает, что на повышение спроса влияют и локальные отключения привычных каналов связи, и желание жителей труднодоступных районов подключиться к стабильному интернету.

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
Мир7 минут чтения

«Сегмент развивается как технологически, так и с точки зрения охвата, позиционируясь как важный стратегический резерв и инструмент обеспечения связью», — заявила Биджелова.

Этой весной российские власти начали чаще отключать мобильный интернет во время атак украинских беспилотников. Крупный шатдаун произошел во время Парада Победы 9 мая в Москве. После этого в Госдуме предупредили, что отключения могут стать «стандартной практикой».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01 23 июля
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01 22 июля
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35 21 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования