Россияне нашли замену нестабильному мобильному интернету

В апреле–июне в России в 2,4 раза вырос спрос на спутниковый интернет по сравнению с таким же периодом 2024 года, сообщил представитель оператора «Триколор Интернет» газете «Коммерсантъ». По мнению собеседника издания, россияне начали искать альтернативу мобильной связи из-за участившихся отключений.

«Рост интереса к спутниковому интернету — закономерная реакция пользователей на «выход из зоны комфорта» и невозможность использования привычных каналов связи», — сказал «Коммерсанту» руководитель «Триколор Интернета» Даниил Нирман. В компании заметили увеличение спроса как в мегаполисах, так и в малых городах и отдаленных населенных пунктах.

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Возросший спрос на спутниковый широкополосный доступ изданию также подтвердили в IT-интеграторе «Телеком биржа» и магистральном операторе «РТКомм», который контролирует «Ростелеком». Однако представители компаний по-разному объясняют это явление.

Пресс-служба «РТКомм» утверждает, что рост интереса к спутниковому подключению — это «многолетний стабильный тренд и органический рост как результат работы компании с разными аудиториями клиентов». При этом директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова считает, что на повышение спроса влияют и локальные отключения привычных каналов связи, и желание жителей труднодоступных районов подключиться к стабильному интернету.

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«Сегмент развивается как технологически, так и с точки зрения охвата, позиционируясь как важный стратегический резерв и инструмент обеспечения связью», — заявила Биджелова.

Этой весной российские власти начали чаще отключать мобильный интернет во время атак украинских беспилотников. Крупный шатдаун произошел во время Парада Победы 9 мая в Москве. После этого в Госдуме предупредили, что отключения могут стать «стандартной практикой».