Экономика

Сбер лишился опции зарубежных переводов

16:05

Онлайн-банк Revolut будет блокировать счета своих клиентов, которые получают на них переводы из России через третьи страны или криптовалюту. Об этом, сославшись на клиентов Revolut, получивших соответствующие предупреждения, в своем телеграм-канале написала финансовый советник Наталья Смирнова. 

В письме клиентам Revolut напоминает, что переводы из банков, которые находятся под международными санкциями, являются нарушением правил пользования сервисом. В связи с этим кредитная организация предупредила, что любые попытки обойти это ограничение повлекут за собой закрытие счета и отправку информации о произошедшем властям.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество

По словам Смирновой, в предупреждении Revolut упомянуты все механизмы переводов, которые использовались для обхода санкций — третьи страны, платежные агенты и криптовалюты. Она также отметила, что, по ее данным, такое предупреждение получили клиенты Revolut с российскими паспортами.

Кроме того, Смирнова обратила внимание, что предупреждение получили и те, кто не совершал олераций с участием подсанкционных российских банков, в связи с чем она предположила, что запрет касается вывода средств из России в целом, а не со счетов конкретных кредитных организаций. 

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир

В конце июня The Bell написал, что Сбер предоставляет своим клиентам услуги по переводу средств в Европу. По данным издания, отправить рубли с конвертацией в евро можно было на счета двух европейских онлайн-банков, Revolut и N26.

Проведя тестовый платеж, журналисты выяснили, что комиссия с суммы 3000 рублей составила 100 рублей, а сама конвертация прошла по курсу около 100 рублей за евро.

В Сбере The Bell подтвердили, что такая услуга действительно доступна. В службе поддержки уточнили, что по номеру карты можно перевести максимум 500 тысяч рублей за одну операцию или до трех миллионов рублей в месяц.

