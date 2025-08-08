Названа главная причина смертности в России

Причиной смерти россиян в 80% случаев становятся так называемые социально значимые заболевания. Об этом ТАСС сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике, заведующий кафедрой терапии и общей врачебной практики в ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко» Роман Горенков.
Он напомнил, что к таким заболеваниям относятся ВИЧ-инфекция, гепатиты B и C, а также инфекции, передающиеся половым путем, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства, онкозаболевания и повышенное артериальное давление.
«В России около 80% всех смертей населения вызваны социально значимыми заболеваниями. Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний», — заявил Горенков. При этом он отметил, что, по оценкам экспертов ВОЗ, в при сохранении такой тенденции к 2030 году от хронический болезней будут ежегодно умирать 52 миллиона человек по всему миру.
В начале июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата сообщала об ускорении темпов роста российского рынка ритуальных услуг. Так, с января по апрель 2025 года участники рынка заработали почти на 13% больше год к году. Среди причин авторы публикации называли инфляцию и увеличение смертности в стране.