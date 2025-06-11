Похоронный рынок России ускорил рост

Российская похоронная отрасль ускорила свой рост в первые месяцы 2025 года, с января по апрель ритуальные организации заработали почти на 13% больше год к году. Среди причин не только инфляция, но и увеличение смертности, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

В 2024 году за этот же период рынок также рос, но с показателем в 9%. Опрошенные журналистами представители ритуальных компаний отмечают, что в крупных регионах значительная часть похоронной отрасти продолжает работать в «серой» зоне. Они ожидают дальнейшего роста официальных показателей за счет «обеления» отрасли.

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«Коммерсантъ» отмечает, что участники рынка вынуждены поднимать цены из-за инфляции. Ранее Росстат отчитался о повышении стоимость изготовления гроба на 9% год к году, рытье могилы подорожало на почти 15%. Организации ритуальной отрасли, желающие сдержать рост цен, ищут альтернативные регионы закупки материалов. Журналисты приводят пример надгробного камня, который ранее закупался преимущественно в Карелии — сейчас игроки на рынке начали чаще обращаться к поставщикам из Китая.

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Директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха рассказал журналистам, что цены в пределах инфляции поднимают постоянно работающие на рынке компании, снижают их лишь игроки-однодневки. При этом зарегистрированных новичков, как сообщает «Коммерсантъ», в 2024 году стало меньше.

Участники рынка отмечают ужесточение законодательства в сфере сбора персональных данных и практику заведения уголовных дел в регионах страны за покупку и продажу информации об умерших людях, а также о нарушениях при захоронении на кладбищах. Это, по их мнению, должно привести к росту показателей всей ритуальной области за счет выхода игроков из серой зоны. Однако, как ранее отмечал «Коммерсантъ», участники рынка говорят об этом на протяжении нескольких лет, оценивая реальный объем отрасли на несколько десятков процентов больше, чем Росстат.