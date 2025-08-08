Российская легкоатлетка рассказала о домогательствах в детском спорте

Мастер спорта по легкой атлетике из Хабаровска Виктория Баркова рассказала в интервью изданию «Вечерняя Казань», что ей известны случаи сексуализированного насилия со стороны детских тренеров. При этом сама 24-летняя прыгунья в длину заявила, что с ней подобного не происходило.

«К сожалению, да, у нас такое есть. В легкой атлетике об этом открыто не говорят», — ответила Баркова на вопрос о домогательствах к девочкам в легкой атлетике. Она также перечислила два уголовных дела против детских тренеров.

«У нас тренер из Дальнего Востока, тоже не будем называть имена, фамилии, сейчас проходит по аналогичному делу. Как выяснилось, там тоже какие-то были манипуляции с детьми. Буквально недавно тренер по прыжкам, с которым мы были лично знакомы и он казался приятным человеком, сейчас сидит за решеткой. Его спортсменки перешли к другим тренерам», — рассказала Баркова.

Спортсменка сказала, что не знает, как бороться с этой проблемой. «Я уверена, что это нельзя искоренить, если только, конечно, тренерами не будут девушки», — отметила она.

«Почему-то мужики, причем которые уже в возрасте, заглядываются на маленьких девочек. Я не понимаю, честно. Я как минимум два случая знаю, и я понимаю, что их, скорее всего, намного больше. Просто многие даже молчат», — добавила легкоатлетка.

Также Баркова рассказала, что каждый день получает в соцсетях личные сообщение от мужчин. «Некоторые пишут такую ерунду, что мне даже стыдно просто открывать их диалоги», — сказала спортсменка.

В июне спортивный юрист и мастер спорта по спортивным танцам Анастасия Леонова рассказала изданию «Ростов-на-Дону онлайн» об уголовном деле против своего бывшего тренера Александра (имя изменено). Дело по статьям о половых сношениях с лицом, не достигшим совершеннолетия и развратных действиях было закрыто за истечением срока давности. При этом, по ее мнению. вина Александра была доказана.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью Ксении Собчак о сексуализиации девочек в фигурном катании. Двукратная серебряная призерка призерка Олимпийских игр заявила, что также подвергалась сексуализации в подростковом возрасте.