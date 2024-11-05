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Общество

Евгения Медведева рассказала о сексуализации девочек в фигурном катании

19:14 05.11.2024

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что в подростковом возрасте часто подвергалась сексуализации. Об этом сама фигуристка рассказала в интервью Ксении Собчак.

По ее словам, девочки в фигурном катании часто подвергаются осуждению из-за внешнего вида. Спортсменок и саму Медведеву критиковали из-за размера груди.

«Я худенькая, стройная, в 14 лет была вообще скелетом. [Норма] сказать, например, спортсменке в 14 лет: «Подложите ей поролон, у нее сисек нет. Чем мы компоненты, вторую оценку будем зарабатывать? […] В свой адрес я слышала: «Поролон подложи себе, ты девочка или кто? Чего у тебя сисек нет?» — поделилась фигуристка.

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О сексуализации молодых спортсменок Медведева рассказывала и в одном из выпусков собственного шоу на ютуб-канале «БеС Комментариев». По ее словам, в сфере фигурного катания девочки часто слышат комментарии от мужчин по поводу размера груди и телосложения. «Даже мужчины-тренеры могут сказать: «Ты что похудела? Что-то сиськи меньше стали». В нашей сфере фигуристка равно оценка женской красоты», — рассказала она.

Фигуристка привела в пример откровенные костюмы, в которых заставляют выступать молодых спортсменок. По ее словам, фигуристки выходят на лед в «прозрачных юбках» и делают элементы «жопой кверху в трусах».

«Тебе 14, 15, 16 лет, тебе такое говорят, и ты такая: «А, оценки меньше будут? Пойду пушап надену. И ты надеваешь пушап, и тебе норм. Тебя никто не оскорбил. И только сейчас, когда мне 24, я понимаю: «Дядь, сиси маленькие в 15 лет — ну извините, блин, я ребенок»», — говорила тогда она.

Евгения Медведева — двукратная серебряная призерка зимних Олимпийских игр 2018 года по одиночному катанию и командным соревнованиям, а также двукратная чемпионка мира и Европы.

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