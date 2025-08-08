EN
Технологическая отсталость России привела к росту цен на авиабилеты

16:57 | Обновлено: 17:00

Российские производители самолетов за этот год поставили авиакомпаниям только один из 15 запланированных пассажирских лайнеров, сообщает агентство Reuters со ссылкой на швейцарскую аналитическую компанию ch-aviation. По данным аналитиков, санкции на импортные комплектующие замедляют производство, а высокие процентные ставки Центробанка ограничивают инвестиции.

«Нет ни компонентной базы, ни технологий, ни производственных мощностей, ни инженеров. Чтобы создать все это с нуля, нужны годы, если не десятилетия», — заявил журналистам источник в российской авиационной промышленности.

По данным ch-aviation, в 2021 году Россия добавила в свой парк 52 новых самолета, включая 27 Airbus, 3 Boeing и 22 российских Sukhoi Superjet. С начала полномасштабного вторжения в Украину у российских авиакомпаний появилось лишь 13 новых лайнеров: 12 Superjet и один Ту-214. При этом источник Reuters отмечает, что на новом Ту летает вице-премьер Денис Мантуров.

Агентство выяснило, что российская авиационная промышленность продолжает зависеть от иностранных поставок. Согласно таможенным данным, с которыми ознакомилось издание в 2024 году Россия импортировала через посредников из Турции, Китая, Киргизии и ОАЭ детали на сумму не менее 300 тысяч долларов.

Reuters со ссылкой на данные Росстата сообщает, что сокращение производства при высоком спросе приводит к росту цен для пассажиров. В 2023 и 2024 годах ведомство фиксировало постоянный рост стоимости перелетов.

Ранее СМИ сообщили, что Россия попросила государственную авиакомпанию Эфиопии Ethiopian Airlines о передаче пассажирских самолетов в аренду. По итогам встречи с российской делегации Управление гражданской авиации Эфиопии заявило, что не стало передавать авиакомпании распоряжение об аренде воздушных судов.

