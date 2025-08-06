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Экономика

Эфиопия отказала России в помощи с самолетами

2 минуты чтения 14:00


Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA) подтвердило встречу российской делегации во главе с торговым представителем Ярославом Тарасюком с генеральным директором ECAA Йоханнесом Аберой, о которой стало известно накануне. Однако Управление заявило, что оно не уполномочено давать Эфиопским авиалиниям распоряжения об аренде воздушных судов и не делало этого, сообщает портал Addis Insight.

По его данным, генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев опроверг информацию о том, что государственная авиакомпания Эфиопии ведет переговоры о сдаче в аренду своих самолетов России по программе так называемого «мокрого лизинга».

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Месфин Тасев также назвал две основные причины, по которым Ethiopian Airlines не намерена заключать сделку с Россией. Первая из них — высокий спрос на самолеты. «Нам самим нужно больше самолетов», — заявил гендиректор авиакомпании и добавил, что сдача воздушных судов в аренду противоречит ее нынешней стратегии развития.

В качестве второй причины он назвал геополитические и правовые ограничения. «Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные операционные и коммерческие связи с этой страной. Мы работаем в соответствии с международными нормами и законодательством США и не готовы рисковать, нарушая эти законы», — подчеркнул Месфин Тасев.

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Как пишет Addis Insight, Ethiopian Airlines считается одним из самых успешных авиаперевозчиков Африки. В парке авиакомпании числится более 140 самолетов. При этом, отмечает портал, Ethiopian Airlines, вероятно, избегает геополитических сложностей и предпочитает сосредоточиться на собственном развитии и соблюдении требований своих западных партнеров.

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