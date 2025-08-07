Двух подростков обвинили в попытке отравить российского военного

ФСБ России и Следственный комитет в Новосибирской области отчитались о задержании и аресте двух несовершеннолетних россиян, которых обвинили в попытке отравить военнослужащего Минобороны. По версии спецслужбы, подростки пытались совершить преступление «по заказу спецслужб Украины».

«Установлено, что задержанные получили заказ на совершение преступления от украинских спецслужб на одном из интернет-ресурсов по поиску так называемого „быстрого заработка“. В дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины посредством мессенджера Telegram, что подтверждается информацией, содержащейся в изъятых у них средствах связи», — рассказали в ФСБ.

Самый богатый должник в мире Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо? Экономика 15 минут чтения

Согласно предварительным данным, подростки получили три емкости с опасными химическими веществами, которые вызывают острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход. На видео, которое распространила Федеральная служба, подростки стоят у личной машины российского военного, после этого их задерживают. По версии спецслужбы, обвиняемые в этот момент наносили смесь на ручку водительской двери, а также боковое зеркало заднего вида.

По информации Следственного комитета, военнослужащий Минобороны не пострадал. Подросткам предъявили обвинение по статье «покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой» (ч. 3 ст. 30, пп. «б», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК). Их водворили под стражу на время следствия.

«В ходе предварительного расследования в отношении несовершеннолетних были назначены психолого-психиатрические судебные экспертизы, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы по уголовному делу», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Последний круиз На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство Криминал 7 минут чтения

В ФСБ отмечают, что это не первое покушение на убийство российских военнослужащих и граждан с применением химических веществ. Ранее, как сообщается, были задержаны агенты СБУ и Главного управления Минобороны Украины, подозреваемые в «подготовке террористических актов и совершении государственной измены».

По данным Федеральной службы, задержанные планировали убийство сотрудников одного из оборонных предприятий в Ярославской области с использованием опасных химических веществ, вызывающих тяжелые поражения дыхательных путей.

Кроме того, их заподозрили в подготовке «массового убийства» российских военнослужащих. Предположительно, они собирались отравить напитки и кондитерские изделия, предназначенные для праздничного мероприятия по случаю юбилея военных летчиков ПВО в Армавире, а также продукты питания, собранные волонтерами в Санкт-Петербурге для отправки «в качестве гуманитарной помощи в зону проведения СВО».