Криминал

Мать фотографировала семилетнюю дочь голой и продавала снимки соседу

2 минуты чтения 14:24

Суд в Алтайском крае приговорил к 14 годам колонии жительницу Барнаула за создание и продажу соседу порнографических снимков своей семилетней дочери. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Согласно судебным документам и полученным следователями данным, 27-летняя жительница Барнаула, имя которой не называется, долгое время «близко общалась» со своим 60-летним соседом. Женщина, как отмечается, воспитывает двух малолетних дочерей.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
Общество11 минут чтения

Установлено, что в период с января по июнь 2024 года, по просьбе соседа, женщина начала фотографировать свою семилетнюю дочь и отправлять эти кадры мужчине за денежное вознаграждение. Контент, как сообщается, был порнографическим.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции, а дети изъяты из семьи», — сообщили в Следственном комитете.

Женщину и ее соседа признали виновными в «иных действиях сексуального характера» (ч. 4, ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), а также в «изготовлении и распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего» (ч. 4, ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК).

Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима, а женщину — к 14 годам колонии общего режима.

«Белые женщины — люди третьего сорта»
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
Мир19 минут чтения

В апреле Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя такси, который выпросил интимные фотографии у 13-летней пассажирки. По словам матери пострадавшей, мужчина домогался ее дочери, делал ей комплименты, приглашал на свидания и обменивался с ней интимными снимками.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о совершении развратных действий в отношении ребенка младше 16 лет (ст. 135 УК). Максимальное наказание по статье — до трех лет колонии.

