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Криминал

Таксист выпросил интимные фото у 13-летней пассажирки

2 минуты чтения 18:43 | Обновлено: 18:45

В Москве водитель такси совершил «развратные действия» с 13-летней пассажиркой, был задержан и стал фигурантом уголовного дела, сообщил Следственный комитет. О таксисте силовикам сообщила мать девочки. Она рассказала, что взрослый мужчина делал комплименты ее дочери, звал на свидание и обменивался с ребенком интимными фотографиями. В телеграм-канале «Русская община ZOV» опубликовано видео, где женщина благодарит националистов за помощь в задержании таксиста.

Уголовное дело возбуждено по статье о совершении развратных действий в отношении ребенка младше 16 лет (135 УК). Максимальное наказание по статье — три года колонии.

Суд отправил задержанного под арест, руководитель московского управления Следственного комитета Андрей Стрижов получил указание доложить о результатах расследования главе ведомства Александру Бастрыкину, пишет СК.

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Во время поездки в Люблино утром 21 марта водитель начал разговаривать с несовершеннолетней пассажиркой и попросил у нее номер телефона. Получив номер, он стал переписываться с девочкой, рассказала ее мать.

Телеграм-канал «Русской общины» опубликовал скриншоты переписки, на которых абонент по имени «Назар» писал «Я куплю тебя и ни один» и «С тебя любовь», а абонент «Миланка» назначал конкретную дату и время. Условием встречи было: «Завтра отдадите Knight 80». «Назар» просил «никому не говорить» под угрозой не купить этот вейпер. В опубликованной переписке есть также заблюренные фото.

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Мать девочки 25 марта написала заявление в полицию. В опубликованном телеграм-каналом заявлении говорится, что женщина сама вызвала такси для младшей дочери, потому что той надо было ехать на занятия. Старшая дочь после возвращения младшей с занятий рассказала матери, что таксист трогал ту за колени, купил электронную сигарету «и обещал еще наушники купить». «Дал ей свой номер, далее присылал фото интимного характера, предлагал встретиться», — говорится в заявлении.

Несколько дней назад националисты из «Русской общины ZOV» благодарили Бастрыкина «за добросовестную службу» и желали «больших успехов в его борьбе с этнокриминалом». Только за последний месяц в телеграм-канале националистов появилось 13 сообщений о том, что СК возбуждал дела или начинал проверки после публикаций или обращений участников «общины».

«Новая газета» писала в апреле, что «фигура Бастрыкина объединяет» почти все ультраправые организации и различные ячейки «Русской общины». По словам журналистов, почти каждый донос, исходящий от подобных организаций, пишется на имя Бастрыкина, и глава СК часто отвечает, беря ситуацию «под личный контроль» или «под контроль СК».

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