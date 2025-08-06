Россияне выбрали главных книжных «маменькиных сынков»

Россиянки назвали персонажа Дадли Дурсля из серии книг о Гарри Поттере главным «маменькиным сынком», а мужчины — Митрофанушку из комедии «Недоросль». Об говорится в результатах опроса, проведенного проведенного книжным сервисом «Литрес» и сетью книжных магазинов «Читай-город», пишет «Газета.ру».

Так, за персонажа из книг Джоан Роулинг проголосовали 49% респонденток, а Митрофанушку из произведения Дениса Фонвизина женщины поставили на второе место (47%). Третье место занял Тихон — действующее лицо пьесы «Гроза» Александра Островского, за которого проголосовали 42% женщин.

В топ-5 «маменькиных сынков» по мнению россиянок также вошли Бальзаминов («Женитьба Бальзаминова», Александр Островский) и Обломов — персонаж одноименного романа Ивана Гончарова.

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Мужчины, в свою очередь, считают главным «маменькиным сынком» Митрофанушку из «Недоросля» — его выбрали 44% опрошенных. На втором месте с 40% голосов оказался Дадли Дурсль. Третьим стал Тихон из «Грозы» — за него проголосовали 36% мужчин. В пятерку мужского рейтинга также вошли Бальзаминов и Драко Малфой из серии романов о Гарри Поттере.

Обломов, за которого проголосовали женщины, у мужчин в топ-5 не вошел и оказался лишь на седьмом месте с результатом в 9%.

«Все эти персонажи излишне привязаны к матерям и забывают о собственном выборе в жизни, подсвечивая читателям: любовь к родителям важна и прекрасна, но принимать решения нужно самостоятельно, разобравшись в себе», — прокомментировала результаты опроса редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

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В предыдущем опросе от «Литрес» и «Читай-город» 96% респондентов признались, что хотели бы иметь магические способности. Кроме того, россиян попросили выбрать персонажа, которого они считают величайшим магом. Большая часть голосов была отдана за директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора (19%). Второе место занял персонаж из вселенной «Властелина Колец» Гэндальф (13%), а третье — сам Гарри Поттер. В топ-5 вошли волшебник времен Короля Артура Мерлин и Дед Мороз.



