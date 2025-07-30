Россияне признались в желании владеть магическими способностями и рассказали о любимых персонажах-магах

В преддверии дня рождения главного героя книг Джоан Роулинг Гарри Поттера, которому 31 августа исполняется 45 лет, «Литрес» и «Читай-город» провели опрос среди россиян и выяснили, что 96% из них хотели бы иметь магические способности. Об этом сообщает журнал «Сноб» и телеграм-канал «Кровавая барыня», которые ознакомились с результатами опроса.

Как пишет «Сноб», 40% опрошенных заявили, что видели волшебство в реальной жизни. Среди респондентов 10% рассказали, что хотели бы владеть способностью телепортироваться, 9% — знать все языки в мире, 8% — исцелять людей. Опрос показал, что 18% россиян хотят научиться колдовать, чтобы улучшить качество своей жизни, 17% — чтобы перемещаться во времени и пространстве, а 15% — чтобы упростить свой быт.

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Также респонденты поделились, кого они считают величайшими магами. На первом месте оказался директор школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбус Дамблдор (19%), на втором — персонаж из вселенной «Властелина Колец» Гэндальф (13%), на третьем — Гарри Поттер. За ними идут волшебник времен Короля Артура Мерлин и Дед Мороз.

Кроме того, опрошенные рассказали, какие атрибуты волшебников они хотели бы заполучить. Больше всего россияне мечтают о волшебной палочке, а также о бездонной сумке Гермионы Грейнджер и маховике времени из «Гарри Поттера».

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В топе магических спутников, согласно опросу, оказались дракон, волшебный кот и сова. «Кровавая барыня» также пишет, что в случае попадания в школу чародейства россияне хотели бы изучать такие предметы, как заклинания и чары, защита от темных искусств и зельеварение.